Con laguna artificial, anfiteatro y senderos: Así será el Parque Metropolitano Sebastián Piñera de Puerto Montt

06 ag. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un terreno de más de cuatro hectáreas que durante años estuvo a la espera de una transformación se convertirá en un nuevo espacio para la comunidad de Puerto Montt. Se trata del Parque Metropolitano Sebastián Piñera, un proyecto urbano que incorporará áreas verdes, espacios culturales, zonas deportivas y lugares de encuentro familiar.

La iniciativa avanzó luego de que el Consejo Regional de Los Lagos aprobara un financiamiento de $4.000 millones para iniciar la construcción del recinto, recursos gestionados por el gobernador regional Alejandro Santana.

El proyecto contempla una inversión total de $20.325 millones. De ese monto, cerca del 20% será aportado por el Gobierno Regional, mientras que el financiamiento restante, superior a los $16 mil millones, será entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Serviu.

Una laguna artificial, senderos y espacios para la comunidad

El futuro parque estará ubicado en un terreno fiscal de 42.841 metros cuadrados, emplazado entre las calles Teniente Merino, Deber Cumplido, Serrano y Huasco.

El diseño contempla un espacio verde de 4,2 hectáreas con una serie de instalaciones pensadas para distintas actividades. Entre ellas se incluyen:

Una laguna artificial central.

Un anfiteatro y auditorio para actividades culturales.

Una explanada multiuso.

Senderos elevados y miradores panorámicos.

Áreas deportivas y skate park.

Juegos infantiles.

Plazas interiores.

Cafetería, locales comerciales y estacionamientos.

Espacios concesionados.

Además, el proyecto considera una estrategia de reforestación con especies nativas, incorporando áreas arboladas para fortalecer la biodiversidad urbana del sector.

Un proyecto que busca recuperar un espacio urbano

La construcción del Parque Metropolitano Sebastián Piñera forma parte de una planificación que suma más de dos décadas de desarrollo y consultas ciudadanas. Durante 2025, la iniciativa obtuvo su Recomendación Satisfactoria (RS), paso que permitió avanzar en la definición de recursos y en la etapa de ejecución técnica.

Durante la presentación del proyecto, el gobernador regional Alejandro Santana destacó la visión detrás de la iniciativa y señaló que busca impulsar espacios públicos pensados para la comunidad.

“Este parque representa una mirada de futuro, una forma de entender que las ciudades necesitan espacios públicos de calidad, seguros y pensados para las personas (...). Las grandes obras trascienden a los gobiernos y se construyen con una mirada de Estado”, afirmó la autoridad regional.

Cuándo comenzarán las obras

Con la aprobación de los recursos, el proyecto continuará avanzando hacia su etapa de construcción. Según la planificación entregada, la ejecución tendrá un plazo estimado cercano a los 24 meses.

Una vez finalizado, se proyecta como un nuevo punto de encuentro para los habitantes de Puerto Montt, con espacios destinados al deporte, la recreación, la cultura y el contacto con áreas naturales.

El Parque Metropolitano Sebastián Piñera busca convertir un terreno de 4,2 hectáreas en un espacio público integrado, donde la infraestructura urbana y las áreas verdes formen parte de una nueva zona de uso comunitario para la ciudad.