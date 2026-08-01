Sus avances alcanzan el 66%: ¿Cuándo se inauguraría el Puente Chacao?

01 ag. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El megaproyecto del Puente Chacao, que unirá el continente con la Isla Grande de Chiloé, alcanzó un 66% de avance y completó uno de sus hitos más importantes: el término de la construcción de sus tres pilares principales.

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, anunció la finalización de esta etapa, que da paso al montaje de la superestructura del puente, el que, una vez finalizado, se convertirá en el puente colgante más grande de Sudamérica.

Los trabajos de hormigonado permitieron que las tres pilas alcanzaran su altura máxima: la pila sur, ubicada en tierra, llegó a 157 metros; la pila central, emplazada en el mar, alcanzó 175 metros; y la pila norte, también en el mar, llegó a 199 metros.

¿Cuándo estará listo el Puente Chacao?

"Se trata de un puente que esperamos esté operativo en octubre de 2028, lo que mejorará la conectividad de todas las comunas de la Isla Grande de Chiloé y de toda la Región de Los Lagos", informó el biministro Louis de Grange luego de recorrer el avance de las obras del megapuente.

Ministerio de Obras Públicas

La autoridad también detalló las próximas etapas del proyecto.

"El segundo hito está programado para el próximo año, el año 2027, la instalación de todo el sistema de cables, y el tercer hito y final se concretará el año 2028, la instalación de todas las planchas, las pistas de circulación de los vehículos".

Actualmente, además, continúan avanzando los procesos de fabricación de los componentes que conformarán la superestructura del puente. Entre ellos destacan las sillas de acero, elementos estructurales que se fabrican en Italia y que se estima comenzarán a arribar a Chile durante septiembre.

Una inversión cercana a los US$1.000 millones

"Este proyecto tiene un impacto muy significativo, no solo en los tiempos de traslado, en reducir de 40 minutos a 3 minutos los tiempos de viaje, sino también en la economía y el turismo. Todo esto nos tiene muy motivados y es un orgullo para el MOP y para nuestro país", agregó el biministro Louis de Grange.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad, contempla la construcción de un puente de 2,7 kilómetros de longitud y representa una inversión cercana a los US$1.000 millones.

En total, la obra incorpora más de 40.000 toneladas de acero de refuerzo y estructural, cerca de 10.000 toneladas de cables, 20.700 toneladas de tablero metálico y más de 130.000 metros cúbicos de hormigón armado, un volumen comparable al necesario para construir un pavimento de dos pistas a lo largo de aproximadamente 75 kilómetros, equivalente a la distancia entre Santiago y Rancagua.

Una vez concluido, el Puente Chacao extenderá la continuidad de la Ruta 5 hasta Chiloé, consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes del país y transformando la conectividad del extremo sur de Chile.

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