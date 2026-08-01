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Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda adelanta la hora en que comenzará a llover en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para lo que sucederá en las próximas horas en la zona sur y centro-sur del país, donde ya se percibe un sistema frontal.

El experto dijo a qué hora comenzará a llover en la Región Metropolitana y de Valparaíso. Asimismo, anticipó fuertes vientos.

¿Qué dijo Alejandro Sepúlveda?

“Desde el mediodía, lo habíamos dicho, llegó la lluvia, pero será intensa hasta cerca de las 21 o 22 horas, de manera casi homogénea en sectores de Maule y básicamente Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y también algo en Los Lagos”, dijo para comenzar.

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Añadió que “el viento acompañará todo esto, con rachas que ya han llegado a 87 kilómetros por hora en Concepción, en Talcahuano, con muchos sectores anegados”.

El experto también dijo que “las tormentas eléctricas vienen después, como segunda parte hacia la noche, madrugada, mañana y durante el día de mañana estaremos pendientes de aquello, pero ahora lo que preocupa es la lluvia”.

Consultado por las regiones de O’Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, fue muy claro.

“El sistema frontal va a ir avanzando muy lentamente, porque la alta presión ya se ha instalado en el norte del territorio... Pueden caer unas gotitas porque vamos a tener nubosidad y algo de inestabilidad, pero una lluvia más constante deberá ser después de las 22 o 23 horas, la que se extenderá, en esas zonas, durante la madrugada y hasta las primeras horas de mañana domingo”, continuó.

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Para cerrar, expuso que “las precipitaciones en la capital y Valparaíso llegarían esta noche y se mantendrían hasta mañana en la mañana, no con la intensidad de lo que ocurre en el sur y con algo de viento también en sectores del litoral de la Región de Valparaíso”.

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