Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda adelanta la hora en que comenzará a llover en la Región Metropolitana

01 ag. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para lo que sucederá en las próximas horas en la zona sur y centro-sur del país, donde ya se percibe un sistema frontal.

El experto dijo a qué hora comenzará a llover en la Región Metropolitana y de Valparaíso. Asimismo, anticipó fuertes vientos.

¿Qué dijo Alejandro Sepúlveda?

“Desde el mediodía, lo habíamos dicho, llegó la lluvia, pero será intensa hasta cerca de las 21 o 22 horas, de manera casi homogénea en sectores de Maule y básicamente Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y también algo en Los Lagos”, dijo para comenzar.

Añadió que “el viento acompañará todo esto, con rachas que ya han llegado a 87 kilómetros por hora en Concepción, en Talcahuano, con muchos sectores anegados”.

El experto también dijo que “las tormentas eléctricas vienen después, como segunda parte hacia la noche, madrugada, mañana y durante el día de mañana estaremos pendientes de aquello, pero ahora lo que preocupa es la lluvia”.

Consultado por las regiones de O’Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, fue muy claro.

“El sistema frontal va a ir avanzando muy lentamente, porque la alta presión ya se ha instalado en el norte del territorio... Pueden caer unas gotitas porque vamos a tener nubosidad y algo de inestabilidad, pero una lluvia más constante deberá ser después de las 22 o 23 horas, la que se extenderá, en esas zonas, durante la madrugada y hasta las primeras horas de mañana domingo”, continuó.

Para cerrar, expuso que “las precipitaciones en la capital y Valparaíso llegarían esta noche y se mantendrían hasta mañana en la mañana, no con la intensidad de lo que ocurre en el sur y con algo de viento también en sectores del litoral de la Región de Valparaíso”.

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