Sistema de Admisión Escolar 2027: ¿Cuándo comienza la postulación?

01 ag. 2026 - 15:00 hrs.

El Sistema de Admisión Escolar es la plataforma digital del Ministerio de Educación que permite postular a los colegios, ya sean estos particulares subvencionados o públicos.

Este método comenzó a aplicarse en Chile en 2016 para que las personas postulen en línea, sin tener que ir presencialmente a cada establecimiento.

¿Cuándo comienza la postulación al Sistema de Admisión Escolar 2027?

El Ministerio de Educación (Mineduc) ya confirmó el calendario para el proceso de postulación para el año escolar 2027, que comenzará este mes. A continuación, revisa las fechas más importantes del Sistema de Admisión Escolar 2027:

Periodo Principal de Postulación: Del 4 al 27 de agosto.

Publicación de los resultados del Periodo Principal de Postulación: Del 15 al 21 de octubre.

Publicación de los resultados de las listas de espera: 28 y 29 de octubre.

Periodo Complementario de Postulación: Desde el 10 hasta el 17 de noviembre.

Publicación de los resultados del Periodo Complementario: 1 de diciembre.

Periodo de matrícula en los establecimientos: Del 9 al 22 de diciembre.

Esta plataforma asigna los cupos disponibles tomando en cuenta lo que las familias prefieren, cumpliendo con los criterios que establece la ley y asegurando que el proceso sea justo, sin discriminación.

Solo el apoderado o tutor del estudiante puede realizar la postulación.

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