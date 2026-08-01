Beneficiarios del Subsidio Eléctrico se conocen este agosto: Esta es la fecha en que debes revisar

01 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Este mes de agosto se conocerán los resultados de postulación a la quinta convocatoria para recibir el Subsidio Eléctrico, un descuento en la boleta de la luz.

Esta quinta convocatoria del subsidio cubre el segundo semestre de 2026 y se pagará en seis cuotas. El descuento empezará a aparecer en las cuentas de luz a partir de septiembre de 2026, aunque la fecha exacta puede variar según los plazos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

El pasado 23 de julio se aprobó en el Congreso el proyecto "Ordenemos la Cuenta", que permitirá extender el Subsidio Eléctrico durante todo el 2027, por lo que se espera que haya nuevos llamados a postulación en los próximos meses.

¿En qué fecha se conocerán los beneficiados por el Subsidio Eléctrico?

Los beneficiarios del subsidio podrán recibir el descuento en sus cuentas de luz para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y el pago será retroactivo.

Para conocer quiénes recibirán el Subsidio Eléctrico, los postulantes deberán esperar hasta el miércoles 12 de agosto, cuando se publicarán los resultados.

Montos de la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico

Esta quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico entregará los siguientes montos según el número de habitantes por hogar:

Hogares de 1 integrante: $17.346.

Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548.

Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

Todo sobre Subsidio Eléctrico