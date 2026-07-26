Subsidio Eléctrico: Esta es la fecha en que se conocerán los beneficiados

26 jul. 2026 - 12:00 hrs.

El pasado 5 de junio finalizó el plazo para postular a la quinta y última convocatoria al Subsidio Eléctrico, ya que la ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que no se seguirá entregando el beneficio.

Este subsidio otorga un descuento en la cuenta de la luz a los beneficiarios y el monto de la rebaja se asigna según el número de integrantes del hogar.

¿En qué fecha se conocerán los beneficiados por el Subsidio Eléctrico?

Los beneficiarios del subsidio podrán recibir el descuento en sus cuentas de luz para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y el pago será retroactivo.

Para conocer quiénes recibirán el Subsidio Eléctrico, los postulantes deberán esperar hasta el 12 de agosto, fecha en que se conocerán los resultados.

¿Cuáles son los montos del último Subsidio Eléctrico?

En cuanto a los montos que entrega este último Subsidio Eléctrico, estos serán considerablemente más bajos que en las primeras cuatro convocatorias.

Esta quinta postulación al Subsidio Eléctrico entregará los siguientes montos según el número de habitantes por hogar:

Hogares de 1 integrante: $17.346 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548 .

. Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

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