¿Cuándo llega Vozinha a Colo Colo? Esta es la fecha en que se sumaría al club popular

26 jul. 2026 - 12:05 hrs.

Colo Colo ya confirmó que llegó a un acuerdo con el entorno de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una de las grandes figuras del reciente Mundial. El futbolista se integraría al plantel albo en los próximos días.

"Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante", señaló Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aunque evitó entregar plazos exactos sobre la negociación.

Según indicó, el jugador viajará pronto a Chile para someterse a los exámenes de rigor y luego ser presentado oficialmente en el estadio del club.

¿Cuándo llegaría a Chile?

De hecho, de acuerdo a Teletrece, Vozinha llegaría este martes al país para realizar dichos trámites previos a la firma del contrato. Por el momento, el arquero se encuentra de vacaciones antes de integrarse a su nuevo equipo.

Se espera que vuele hacia Chile junto a su representante desde Portugal, lugar donde este último está radicado y donde se han llevado adelante gran parte de las conversaciones, según explicó Mosa.

Sobre la relación con el nuevo refuerzo, Mosa indicó que el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz está conforme con la incorporación, aunque aclaró que el entrenador todavía no ha tenido contacto directo con el futbolista.

Respecto a la alta exposición mediática de Vozinha, quien acumula cerca de 30 millones de seguidores en redes sociales, el dirigente descartó que su llegada responda únicamente a fines comerciales.

"Obviamente que no es solamente marketing, obviamente que el marketing tiene lo suyo, pero obviamente que él viene de hacer un muy buen Mundial", afirmó Mosa.

Agregó que, más allá de la exposición mediática, el fichaje también responde a criterios estrictamente deportivos. "Él deportivamente está muy apto, está en condiciones, así que por eso lo traemos", sostuvo.

Finalmente, el timonel de Blanco y Negro destacó que la proyección internacional del jugador también representa un beneficio para la imagen del club a nivel mundial.

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