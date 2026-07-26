Ignacia Antonia sorprende al mostrar por primera vez el rostro de su bebé con AK4:20: "Solo se aceptan comentarios lindos"

26 jul. 2026 - 13:12 hrs.

El 15 de diciembre del año pasado, la influencer Ignacia Antonia y su pareja, el cantante urbano AK4:20, se convirtieron en padres de la pequeña Amelia Ignacia, una bebé de la que han procurado en todo momento resguardar su privacidad.

Sin embargo, la querida pareja sorprendió a todos sus seguidores este fin de semana cuando decidieron revelar por primera vez el rostro de la niña de siete meses de edad.

Ignacia Antonia revela el rostro de su bebé

"Te amamos Amelia", escribió la madre choca en la descripción del carrusel que muestra nueve registros con distintos momentos de la vida de la pequeña niña.

Entre estos registros, destacan varias fotografías en las que Amelia muestra su gran sonrisa o algunos videos compartiendo junto a sus afamados padres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacia Hernandez? (@ignaciaa_antonia)

"Solo se aceptan comentarios lindos", escribió también la influencer al compartir su publicación a través de sus historias, algo que al parecer fue respetado por sus seguidores, quienes en masa señalaron lo "hermosa" que es su guagua.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la pareja "agarró vuelo" y tan solo unas horas después publicó un reel en el cual preguntan a sus seguidores: "Ya pero a quién se parece más?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacia Hernandez? (@ignaciaa_antonia)

Finalmente, este mismo domingo Ignacia Antonia compartió una historia en la que vuelve a mostrar el rostro de Amelia, pero esta vez en compañía de una fotografía suya que deja de manifiesto el gran parecido entre madre e hija. "Mi vidaaaa posamos igual", escribió al mostrar las fotos de ambas con un dedo en la boca.

Instagram @ignaciaa_antonia

Todo sobre Ignacia Antonia