Dejó el alcohol y cambió hábitos: Pancho Saavedra sorprende al mostrar impactante cambio físico

25 jul. 2026 - 17:45 hrs.

El conductor de televisión Francisco "Pancho" Saavedra es desde hace varios años uno de los comunicadores más queridos del país. Gracias a su cercanía y su característica risa, el animador de Canal 13 se ha ganado el corazón de los chilenos.

Pese a este gran cariño del público, Pancho ha contado en más de una oportunidad que su peso siempre fue una de sus mayores inseguridades desde joven y también trabajando en la pantalla chica.

Debido a esto, desde hace algún tiempo el periodista decidió hacer un cambio radical de sus hábitos, lo que le ha valido un impactante cambio físico que sorprendió este sábado a todos sus seguidores.

El impactante cambio físico de Pancho Saavedra

A través de Instagram, el conductor de "Socios de la Parrilla" mostró dos fotografías que dejan en evidencia la impresionante transformación física que ha conseguido en el último año y medio.

"2023: 105 kilos/2026: 90 kilos", señaló en la descripción de la publicación en la que se puede comparar la transformación de Pancho.

"Hace un año y medio dejé el copete, comencé a entrenar, corrí una maratón, me acuesto más temprano. Muchos dirán que fome tu vida; al contrario, es 1000 veces más entretenida", explicó sobre los hábitos que decidió dejar atrás.

Muchos de sus seguidores felicitaron a Pancho por su constancia para cambiar su físico, aunque algunos también aprovecharon para hacerle una broma relacionada con la contingencia: "La foto para el Instagram/la foto si me encuentran en el Cajón del Maipo".

Revisa el cambio físico de Pancho Saavedra

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