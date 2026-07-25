Al menos un muerto y varios heridos tras atropello en marcha del orgullo gay en Berlín

25 jul. 2026 - 18:01 hrs.

Al menos una persona murió y unas 15 más resultaron heridas, entre ellas "algunas de gravedad", tras un incidente en el que está involucrado un vehículo en hechos ocurridos al margen del desfile del orgullo gay el sábado por la noche en Berlín, según la policía.

El vehículo fue abandonado en el lugar, en el parque Tiergarten, zona boscosa de la capital donde terminaba el desfile. La policía busca aún a su ocupante u ocupantes. Reportes de medios alemanes aseguran que el conductor del vehículo fue detenido por las autoridades.

"Se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió", declaró la policía por WhatsApp.

Organizadores pidieron que asistentes se fueran a casa

La misma fuente agregó que los heridos están siendo atendidos y que hay una búsqueda activa de sospechosos.

La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que "no crucen" el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.

"Váyanse a casa, por favor", pidieron los organizadores en Instagram.

Más temprano, cientos de miles de personas habían participado en la marcha del Orgullo, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania.

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

Todo sobre Alemania