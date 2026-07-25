Gerente de PriceSmart adelanta cuántos clubes espera abrir la cadena en Chile

25 jul. 2026 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

PriceSmart continúa preparando su llegada al mercado chileno y ya proyecta una expansión más allá de su primer club. En conversación con Diario Financiero, el gerente general de la compañía en Chile, Juan Pablo Valdés, aseguró que Santiago tiene espacio para albergar varios locales, aunque por ahora solo hay tres proyectos en carpeta, incluido el que abrirá en Mallplaza Los Dominicos.

El primer club de la cadena tendrá 9.000 metros cuadrados y abrirá durante el primer semestre de 2027. Su objetivo será abrir camino para el posicionamiento de la empresa en el mercado chileno.

Valdés explicó que "Santiago da para más de un club, claramente podemos percibir del orden de cinco hasta seis clubes, pero no hay nada cerrado. Hoy tenemos bajo contrato dos más". Además, señaló que la prioridad de la compañía es consolidarse en la capital, aunque "después podemos explorar regiones".

PriceSmart opera actualmente 57 clubes en 13 países de Centroamérica y el Caribe y funciona bajo un modelo de membresías, por lo que sus tiendas están dirigidas exclusivamente a socios.

Respecto al interés de la empresa por el mercado local, el gerente general aseguró que "Chile no es un país al que vengamos a experimentar, es un país donde nos queremos instalar, porque creemos que el valor que tiene que entregar el modelo al socio chileno es muy grande".

Sobre el respaldo de la casa matriz, Valdés comentó que David Price, CEO de PriceSmart, "viene tres y cuatro veces al año (...) y cree mucho en el proyecto".

El futuro club de Mallplaza Los Dominicos también contará con algunos de los servicios presentes en otros locales de la cadena, entre ellos una óptica y el restaurante Fresh Kitchen.

Cabe recordar que en 2024, uno de los tres directores ejecutivos de PriceSmart sostuvo conversaciones con Costco para explorar una eventual expansión hacia América Latina. Sin embargo, desde la compañía estadounidense señalaron que no tenían interés en ingresar a la región y sugirieron a los ejecutivos contactar a la familia Price. Posteriormente, la empresa contrató como gerente general en Chile a Juan Pablo Valdés, quien acumulaba 17 años de experiencia en Cencosud.