Cadena rusa de supermercados busca llegar a Chile: Así funciona el modelo de bajos precios que quiere abrir sus primeros locales

23 jul. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una cadena de supermercados de origen ruso prepara su llegada a la Región Metropolitana y ya busca ubicaciones para instalar sus primeros locales en Chile.

Se trata de Mere, empresa que opera con un formato de descuentos que reduce al mínimo los costos de funcionamiento para ofrecer precios más bajos.

Su propuesta elimina gran parte de los elementos tradicionales de un supermercado, apostando por una operación simple y una oferta básica de productos.

¿Cómo funciona el modelo del supermercado ruso?

Mere opera bajo el modelo denominado "hard discount" o descuento ultraduro, que busca reducir los costos operacionales para trasladar ese ahorro al precio final de los productos.

Para ello, las tiendas funcionan con pocos trabajadores y una infraestructura básica.

Los productos se exhiben directamente sobre pallets o dentro de sus cajas, sin estanterías ni exhibiciones elaboradas, siguiendo un concepto conocido como "no-frills", es decir, sin adornos ni elementos considerados innecesarios.

Además, cada local trabaja solo con un surtido básico de productos por cada categoría y una reposición rápida, con el objetivo de mantener precios competitivos.

El mercado supermercadista chileno

Los supermercados Mere pertenecen al grupo ruso Torgservis. Para arribar a Santiago, necesitan locales comerciales, galpones o inmuebles habilitables de entre 800 y 1.000 metros cuadrados, con capacidad para alrededor de 20 estacionamientos.

En caso de concretarse su llegada, la compañía se sumaría a un mercado que en Chile es liderado por Walmart, Cencosud, Falabella y SMU, conglomerados que concentran más del 90% de la participación del sector.

En los últimos años también han surgido distintos formatos orientados al ahorro. Walmart opera SuperBodega aCuenta; recientemente, Cencosud lanzó Don Salva e InRetail desarrolla Mass tras adquirir Erbi.

Además, Cencosud inició el registro marcario de Giga para un eventual desembarco de ese formato en Chile, y también se espera el ingreso de la cadena de supermercados PriceSmart.

En tanto, la compañía rusa de supermercados actualmente mantiene operaciones en distintos mercados de Europa, Asia y Estados Unidos, y desde el año pasado está presente en Latinoamérica con tiendas en Brasil.

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