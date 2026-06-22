Supermercado "Low Cost" de Cencosud abre su segunda sucursal en Santiago: Esta es su ubicación

22 jun. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

La nueva apuesta de descuento de Cencosud sigue creciendo. A menos de dos semanas de inaugurar su primer local, la cadena Don Salva abrió una segunda tienda en la comuna de Santiago, reforzando su presencia en el segmento de supermercados de low cost o bajo costo.

Con esta apertura, Cencosud busca consolidar a Don Salva como una nueva opción para quienes buscan productos esenciales a precios convenientes, en un formato de cercanía y con locales de menor tamaño.

¿Dónde está la nueva tienda de Don Salva?

El segundo local de la cadena se encuentra en pleno centro de Santiago, específicamente en la esquina de Portugal con Marín.

La tienda opera bajo un formato compacto de menos de 200 metros cuadrados, diseñado para ofrecer una experiencia de compra rápida y eficiente, con foco en productos de alta rotación y consumo habitual de los hogares.

Entre las categorías disponibles destacan abarrotes, panadería, perfumería, botillería, productos perecibles y artículos básicos para el día a día, además de marcas exclusivas de Cencosud.

La apuesta de Cencosud por el formato descuento

La nueva cadena funciona bajo la promesa "Acá sí alcanza", una estrategia que apunta a competir en el creciente segmento de supermercados de descuento, ofreciendo precios convenientes de forma permanente.

Según explicó Cristián Siegmund, gerente general de la División Supermercados de Cencosud en Chile, la apertura del segundo local responde a la positiva recepción que ha tenido el formato desde su lanzamiento.

"La apertura de este segundo local de Don Salva refleja la positiva respuesta que hemos visto por parte de nuestros clientes y confirma el potencial de una propuesta enfocada en ofrecer el formato de descuento, todos los días, de manera simple y cercana", señaló el ejecutivo.

Horarios de funcionamiento

El nuevo supermercado atenderá de lunes a sábado entre las 08:00 y las 21:00 horas. En tanto, los domingos y festivos abrirá sus puertas desde las 09:00 hasta las 21:00 horas.

Desde la compañía adelantaron que esta inauguración forma parte del plan de crecimiento de la marca, que contempla nuevas aperturas durante este año tanto en Santiago Centro como en otras comunas de la Región Metropolitana.

De esta forma, Don Salva busca ampliar su presencia en el mercado chileno y posicionarse como una alternativa para quienes buscan compras rápidas, cercanas y con foco en el ahorro.