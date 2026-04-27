Por feriado irrenunciable: ¿Funcionarán los supermercados este viernes 1 de mayo?

27 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Chile, fecha que se celebra como feriado irrenunciable, lo que da paso a que los empleadores se vean en la obligación de cerrar sus comercios u operaciones, aunque algunos recintos pueden mantener sus puertas abiertas a la atención de público.

De este modo, algunos comercios están habilitados para funcionar pese a ser un día feriado irrenunciable y así las personas que tienen su día libre pueden disfrutar de estos servicios.

Así funcionarán los supermercados este viernes 1 de mayo

De acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.973, los únicos comercios que pueden abrir el 1 de mayo son:

Clubes.

Restaurantes.

Establecimientos de entretención (cines, discotecas, pubs, cabarets, etc.).

Locales comerciales en aeródromos o aeropuertos.

Casinos de juego.

Otros lugares de juego legalmente autorizados.

Estaciones de servicio.

Farmacias de urgencia y de turno.

Tiendas de conveniencia de bencineras donde se preparen alimentos que se pueden consumir en el local.

Locales atendidos por sus propios dueños.

Como no están incluidos en el listado anterior, los supermercados locales de centros comerciales o grandes tiendas permanecerán cerrados el Día del Trabajador.

El no cumplir esta normativa conlleva multas que pueden ir —según la cantidad de trabajadores de una empresa— desde las 5 a las 20 UTM por trabajador, es decir, desde los $349.445 a los $1.397.780.

Por lo mismo, el día anterior, es decir, el 30 de abril, los supermercados anticiparán su cierre, por lo que han hecho un llamado a organizarse y planificar sus compras.

Por ejemplo, la cadena de supermercados Lider ya anunció que el viernes 1 de mayo todos sus locales estarán cerrados, mientras que el jueves 30 de abril, Lider cerrará a las 19:30 horas y sus locales Express a las 20:00 horas.

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