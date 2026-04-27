Por feriado irrenunciable: ¿Funcionarán los supermercados este viernes 1 de mayo?
Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Chile, fecha que se celebra como feriado irrenunciable, lo que da paso a que los empleadores se vean en la obligación de cerrar sus comercios u operaciones, aunque algunos recintos pueden mantener sus puertas abiertas a la atención de público.
De este modo, algunos comercios están habilitados para funcionar pese a ser un día feriado irrenunciable y así las personas que tienen su día libre pueden disfrutar de estos servicios.
Así funcionarán los supermercados este viernes 1 de mayo
De acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.973, los únicos comercios que pueden abrir el 1 de mayo son:
- Clubes.
- Restaurantes.
- Establecimientos de entretención (cines, discotecas, pubs, cabarets, etc.).
- Locales comerciales en aeródromos o aeropuertos.
- Casinos de juego.
- Otros lugares de juego legalmente autorizados.
- Estaciones de servicio.
- Farmacias de urgencia y de turno.
- Tiendas de conveniencia de bencineras donde se preparen alimentos que se pueden consumir en el local.
- Locales atendidos por sus propios dueños.
Como no están incluidos en el listado anterior, los supermercados locales de centros comerciales o grandes tiendas permanecerán cerrados el Día del Trabajador.
El no cumplir esta normativa conlleva multas que pueden ir —según la cantidad de trabajadores de una empresa— desde las 5 a las 20 UTM por trabajador, es decir, desde los $349.445 a los $1.397.780.
Por lo mismo, el día anterior, es decir, el 30 de abril, los supermercados anticiparán su cierre, por lo que han hecho un llamado a organizarse y planificar sus compras.
Por ejemplo, la cadena de supermercados Lider ya anunció que el viernes 1 de mayo todos sus locales estarán cerrados, mientras que el jueves 30 de abril, Lider cerrará a las 19:30 horas y sus locales Express a las 20:00 horas.
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