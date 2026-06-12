Asignación familiar: Revisa cuánto puedes recibir según tu sueldo

12 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Miles de trabajadores, pensionados y beneficiarios de distintos subsidios estatales pueden acceder a la Asignación Familiar, un aporte económico que entrega el Estado por cada carga familiar reconocida y cuyo monto varía según el nivel de ingresos del beneficiario.

Se trata de un beneficio administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) que también contempla la denominada Asignación Maternal para trabajadoras embarazadas o mujeres embarazadas que sean carga de su cónyuge.

Para acceder al aporte es necesario acreditar las cargas familiares correspondientes, entre las que se encuentran hijos, cónyuges, convivientes civiles, ascendientes y otras personas que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

¿Quiénes pueden recibir la Asignación Familiar?

La Asignación Familiar está dirigida a:

Trabajadores dependientes del sector público y privado.

Trabajadores independientes que cumplan con los requisitos previsionales.

que cumplan con los requisitos previsionales. Pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y otros regímenes.

de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y otros regímenes. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Personas que reciben Subsidio de Cesantía .

. Beneficiarios del Subsidio por Incapacidad Laboral (licencia médica).

(licencia médica). Personas que reciben prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario.

Personas que tengan menores a cargo por resolución judicial.

Personas unidas mediante Acuerdo de Unión Civil (AUC).

Asimismo, instituciones acreditadas por el Estado que estén a cargo de niños huérfanos, abandonados o con invalidez también pueden acceder al beneficio.

¿Cuáles son los montos de la Asignación Familiar en 2026?

El valor de la Asignación Familiar depende del ingreso mensual del beneficiario y se paga por cada carga familiar acreditada.

Esto es lo que recibes según tu sueldo:

Ingreso mensual de hasta $631.976: $22.007 por carga .

. Ingreso entre $631.977 y $923.067: $13.505 por carga.

Ingreso entre $923.068 y $1.439.668: $4.267 por carga.

Ingreso superior a $1.439.669: no tiene derecho al pago de la asignación.

En caso de que la carga familiar tenga una invalidez acreditada, el monto corresponde al doble de la asignación que le corresponda según el tramo de ingresos.

¿Qué personas pueden ser reconocidas como carga familiar?

Entre las cargas familiares que permiten acceder al beneficio se encuentran:

Cónyuge .

. Cónyuge embarazada .

. Trabajadora embarazada.

Conviviente civil.

Hijos, hijastros e hijastras hasta los 18 años.

Hijos estudiantes solteros entre 18 y 24 años.

solteros entre 18 y 24 años. Hijos con invalidez de cualquier edad.

de cualquier edad. Nietos y bisnietos huérfanos o abandonados.

y bisnietos huérfanos o abandonados. Madre viuda.

Padres, madres, abuelos y otros ascendientes mayores de 65 años o inválidos .

. Menores bajo cuidado personal por resolución judicial.

¿Cómo se solicita el reconocimiento de una carga familiar?

Para obtener la Asignación Familiar primero se debe acreditar la carga familiar ante el organismo correspondiente.

El trámite puede realizarse a través del sitio web de ChileAtiende utilizando ClaveÚnica, mediante videoatención o de forma presencial en una sucursal.

En el caso de quienes estén afiliados a una Caja de Compensación, el reconocimiento de cargas debe gestionarse directamente a través de la respectiva entidad.

Dependiendo del tipo de carga familiar, se pueden solicitar documentos adicionales como certificados de estudios, certificados de invalidez emitidos por la COMPIN, resoluciones judiciales o certificados médicos en caso de embarazo.

¿Cómo se paga la Asignación Familiar?

La forma de pago depende de la situación del beneficiario:

Los trabajadores dependientes la reciben junto con su remuneración mensual.

Los pensionados la obtienen junto al pago de su pensión.

Los beneficiarios de subsidios la reciben junto con la prestación correspondiente.

Los trabajadores independientes pueden recibir el beneficio de manera anual, dependiendo de su situación previsional y del cumplimiento de las cotizaciones exigidas.

Una vez reconocidas las cargas familiares, las personas pueden descargar la resolución correspondiente a través de ChileAtiende utilizando su ClaveÚnica.