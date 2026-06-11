PGU: Así puedes conocer si subirá tu monto en septiembre

11 jun. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada del segundo semestre, miles de adultos mayores en Chile miran de reojo el calendario de beneficios estatales. Y es que septiembre de este 2026 no solo traerá las Fiestas Patrias, sino también un esperado incremento en los montos de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para un importante grupo de beneficiarios, gracias a la gradualidad por edad que fijó la Reforma de Pensiones.

Sin embargo, la duda que se repite entre los pensionados y sus familias es la misma: cómo saber a quiénes les corresponde este aumento y cómo se puede verificar. La clave para entender este proceso radica en un factor muy sencillo pero estricto: la edad del beneficiario al cierre del mes de septiembre.

¿Cómo puedo saber si mi PGU subirá?

Para saber si tu monto subirá en septiembre, lo primero que debes revisar es tu fecha de nacimiento. La ley establece que a partir de este mes, todas las personas que tengan 75 años o más verán incrementado su aporte de forma automática, pasando de los $231.732 actuales al tramo máximo de $250.275, una cifra que hasta ahora estaba reservada únicamente para los mayores de 82 años.

Si cumples con el requisito de edad y quieres verificar si el Instituto de Previsión Social (IPS) ya actualizó tu tramo de pago para este mes, el proceso se realiza en línea. Los beneficiarios o sus familias pueden ingresar de forma gratuita a la plataforma de ChileAtiende o al portal IPS en Línea, donde basta con digitar el RUN y la fecha de nacimiento para conocer los días exactos de cobro y el desglose de la liquidación de septiembre.

En caso de tener los 75 años cumplidos al 30 de septiembre y notar que el depósito o pago presencial no viene con el reajuste al tope máximo, el llamado es a realizar la consulta correspondiente directamente en las oficinas de ChileAtiende o llamando al call center 101. De esta manera, el sistema previsional inicia la marcha de una de sus modificaciones más masivas, apuntando a mejorar la base económica de los adultos mayores del país.

¿Cómo acceder a la PGU?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal se deben cumplir los requisitos del Instituto de Previsión Social (IPS), que entrega el beneficio:

Tener 65 años o más de edad.

No integrar el 10 % más rico de la población total del país.

Acreditar residencia en Chile en estos dos casos:

Un período de al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante cumplió 20 años.

Un lapso de al menos cuatro años de residencia durante los cinco años previos a la solicitud.

Contar con una pensión base menor a $1.252.602 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de la PGU.

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