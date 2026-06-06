PGU 2026: requisitos, monto actual, cómo postular y por qué te la pueden quitar

06 jun. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué es la PGU?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual en dinero que entrega el Estado a personas mayores de 65 años que cumplan con ciertos requisitos. No importa si cotizaste o no en una AFP: la PGU puede recibirla quien tiene pensión baja o incluso quien no tiene pensión. Su objetivo es garantizar un piso mínimo de ingresos en la vejez.

¿Cuánto se paga?

El monto de la PGU se ha ido ajustando en el tiempo. Para acceder al monto máximo, la pensión base del beneficiario no debe superar cierto tope establecido por ley. Quienes tienen pensiones más altas reciben un monto proporcional o no tienen derecho al beneficio. Puedes revisar el monto vigente en el sitio del Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Quiénes pueden recibirla?

Los requisitos principales son tener 65 años o más, residir en Chile de forma continua durante al menos 20 años desde los 20 años de edad, y pertenecer al 90% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Además, no hay que tener pensión de sobrevivencia superior al límite establecido.

¿Cómo se postula?

La postulación se puede hacer en línea a través del sitio del IPS o de ChileAtiende. También es posible acudir a las sucursales del IPS o a la municipalidad. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Si eres beneficiario, el pago llega directamente a tu cuenta bancaria o CuentaRUT.

¿Por qué te la pueden quitar?

Existen causales que llevan a la suspensión del beneficio. Las más comunes son haber omitido información en la postulación, cambios en el nivel socioeconómico que sacan al beneficiario del 90% más vulnerable, o comenzar a recibir otra pensión que supere el tope permitido. En estos casos, el IPS notifica al beneficiario y se puede apelar la resolución. Si tienes dudas sobre si calificas, puedes usar el simulador disponible en el sitio del IPS.

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