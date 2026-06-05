Bonos para adultos mayores en junio: Qué beneficios se pagan, montos y cómo revisar si te corresponden

05 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Durante junio, los adultos mayores podrán recibir una serie de beneficios estatales que se pagan de manera mensual o por una única vez, dependiendo de cada caso.

Es por ello que el Estado ofrece distintos bonos, subsidios y aportes a los que los pensionados pueden acceder. Algunos se entregan automáticamente al cumplir los requisitos, mientras que otros requieren una postulación previa.

¿Qué bonos pueden recibir los adultos mayores?

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se entrega mensualmente a los adultos mayores que cumplen con los requisitos establecidos:

Tener 65 años o más .

. No integrar el 10% más rico de la población según el Registro Social de Hogares.

Acreditar 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad.

Haber vivido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

Tener una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

Con la reforma de pensiones, la PGU aumentará gradualmente hasta llegar a $250.000 mensuales para todos los beneficiarios, aunque los mayores de 82 años ya reciben ese monto. Puedes consultar si eres beneficiario y la fecha de pago ingresando aquí.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar se paga mensualmente a trabajadores dependientes, independientes y pensionados que cuenten con cargas familiares reconocidas.

El monto depende del ingreso mensual que reciba la persona:

Hasta $631.976: $22.007.

Entre $631.976 y $923.067: $13.505.

Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267.

A partir de $1.439.669: no existe derecho al beneficio.

Para postular y acreditar las cargas familiares, se debe realizar el trámite de forma online ingresando aquí.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio que busca aumentar el monto de la pensión de las mujeres que sean madres y que estén afiliadas a una AFP o reciban la PGU o una Pensión de Sobrevivencia. Además, deben acreditar 20 años de residencia en Chile y haber permanecido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

Se comienza a entregar de forma mensual cuando la madre se jubila, ya que cuando la beneficiaria tiene un hijo, recibe un monto de dinero que varía según el año. Este monto comienza a generar rentabilidad en la cuenta de AFP hasta cuando se pensione. Para postular y recibirlo, entra aquí.

Bono Bodas de Oro

Este beneficio se entrega por una sola vez a las parejas que acrediten 50 años de matrimonio. Actualmente, el monto corresponde a $463.166, es decir, $231.583 para cada cónyuge vivo.

Las parejas tienen un plazo de un año desde el aniversario número 50 para solicitar el beneficio y para postular deben acceder al portal de ChileAtiende.

Bono de Reconocimiento

El Bono de Reconocimiento está dirigido a quienes se cambiaron desde el antiguo sistema previsional a las actuales AFP. Este dinero se incorpora a la cuenta de capitalización individual del trabajador y aumenta los ahorros acumulados para su futura pensión.

Para obtenerlo, la solicitud debe realizarse directamente en la AFP donde la persona se encuentre afiliada.

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