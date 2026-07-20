Licencia de conducir digital: Así puedes obtenerla en Chile y quiénes pueden solicitarla

20 jul. 2026 - 07:00 hrs.

La licencia de conducir digital se encuentra disponible en todo Chile, permitiendo que los conductores puedan portar este documento también en sus teléfonos celulares, sin reemplazar la versión física.

Sin embargo, no todas las personas la reciben automáticamente, ya que para acceder a ella es necesario cumplir con un requisito establecido por el Ministerio de Transportes.

¿Cómo se obtiene la licencia de conducir digital?

La licencia digital se puede obtener en dos casos:

Al momento de sacar la licencia de conducir por primera vez Al renovarla en la Dirección de Tránsito de la municipalidad correspondiente.

Una vez obtenida o renovada la licencia física, la persona también podrá acceder a su versión digital sin un costo extra.

Para utilizarla será necesario ingresar con Clave Única a la aplicación oficial, disponible para dispositivos iOS (iPhone) y Android.

¿Es obligatorio renovar la licencia para obtener la versión digital?

No. Quienes actualmente tienen una licencia de conducir vigente no deben renovarla antes de su fecha de vencimiento, por lo que no es necesario que obtengan la versión digital todavía.

En realidad, esta se irá incorporando de manera gradual a medida que las personas renueven su licencia o la obtengan por primera vez.

¿La licencia física dejará de existir?

No. Según el Ministerio de Transportes, la licencia física y la digital convivirán y ambas tendrán la misma validez.

La nueva versión digital incorpora un código QR único que permitirá a Carabineros y a los organismos fiscalizadores verificar la autenticidad del documento y detectar eventuales falsificaciones.

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