Ley Toretto 2.0: El proyecto que busca quitarle la licencia a quienes manejen a exceso de velocidad

09 jul. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unas semanas se viralizó el caso de un conductor de 38 años que circulaba a 264 km/h por la Costanera Norte. Si bien la velocidad superaba ampliamente el límite permitido de 100 km/h en la vía, el sujeto quedó en libertad y la justicia determinó la prohibición de divulgar su identidad.

No obstante, ese tipo de situación pronto podría dejar de ocurrir. Un grupo transversal de parlamentarios, que va desde el Partido Comunista hasta la UDI, ingresó este miércoles 8 de julio un proyecto de ley bautizado como "Ley Toretto 2.0".

El vacío legal que permite a los infractores "irse manejando"

La iniciativa, impulsada por el diputado Ignacio Achurra (FA), busca modificar la actual Ley de Tránsito para que los jueces puedan retener la licencia de conducir como medida cautelar inmediata. Actualmente, los tribunales solo pueden aplicar este castigo si el conductor es sorprendido bajo los efectos del alcohol o las drogas.

"La ley actual de tránsito no permite imponer la cautelar de retención de licencia a quienes cometan delitos que no sean conducción en estado de ebriedad o bajo sustancias", explicó Achurra. El parlamentario agregó que, debido a este vacío, "todos quienes cometen el delito de conducción temeraria pueden irse manejando desde el juzgado".

Presión para acelerar el debate en el Congreso

Debido a la indignación que provocó el caso de Costanera Norte, los diputados detrás de la propuesta ya solicitaron formalmente al Ejecutivo que tramite el proyecto con urgencia. La idea es evitar que personas que pongan en riesgo la vida de los demás recuperen sus documentos de inmediato.

El proyecto cuenta con firmas clave de quienes crearon la primera "Ley Toretto" contra las carreras clandestinas. Además, suma el respaldo de diputados como Constanza Schönhaut (FA), Patricio Pinilla (DC) y Natalia Romero (UDI). De aprobarse, cualquier automovilista formalizado por velocidad extrema o maniobras peligrosas perderá su derecho a manejar mientras dure la investigación.