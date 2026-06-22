Hombre es detenido por conducir a 264 kilómetros por hora en autopista en Vitacura

22 jun. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

En plena celebración del Día del Padre, personal de Carabineros detuvo a un sujeto de 38 años que transitaba a una velocidad temeraria por la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana. El infractor fue captado circulando a 264 kilómetros por hora (km/h), poniendo en peligro su seguridad y la de otros automovilistas.

Una acción temeraria a vista de Carabineros

El hecho ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 7,5 de la Costanera Norte, un tramo donde la velocidad máxima permitida por la ley es de 100 km/h.

Personal de la 32° Comisaría de Vitacura, que fiscalizaba la velocidad en la ruta con pistolas de radar, detectó la anomalía a tiempo. El conductor, un hombre de nacionalidad chilena, fue interceptado y detenido de inmediato por poner en riesgo la seguridad vial.

¿Qué dijeron las autoridades?

Alberto Escobar, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), señaló que "se considera velocidad temeraria, por lo tanto, es un delito y arriesga penas de cárcel".

"Efectivamente, el transitar a esa velocidad puede producir un siniestro vial, no solamente en el conductor y en ese vehículo, sino en los que están alrededor", agregó.

Con un preocupante historial delictual

La irresponsabilidad al volante no sería una novedad en la vida del detenido. Tras verificar su identidad, Carabineros constató que ya cuenta con un nutrido prontuario policial.

Entre sus antecedentes destacan tres detenciones, vinculadas principalmente a infracciones a la Ley 20.000 (tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas) y por conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.

El detenido quedó a disposición de la justicia para enfrentar cargos por conducción a exceso de velocidad extrema, una conducta que bajo la legislación actual (Ley No Chat y de Convivencia Vial) endurece con fuerza las penas y multas para este tipo de conductas temerarias en autopistas.

Quedó en libertad

La justicia determinó este lunes que el hombre de 38 años quedase con firma mensual y arraigo nacional, luego de ser imputado por el delito de conducción temeraria.

Lo anterior sucedió pese a que la Fiscalía había solicitado la medida cautelar de arresto domiciliario total para el infractor.

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