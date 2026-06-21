Video muestra insólito robo en Concón: Hombre sustrajo planta desde la terraza de un restaurante

21 jun. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito robo se registró la madrugada de este domingo en un restaurante de la comuna de Concón, región de Valparaíso, luego que una banda sustrajera una planta desde su terraza.

El hecho se produjo a eso de las 02:00 horas en el exterior de Maju Restaurante, ubicado en avenida Borgoño, frente a playa La Boca. El delito fue captado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se ve a un hombre merodear por la terraza del local durante algunos segundos. Luego introduce sus manos en una jardinera y extrae una planta de raíz.

Al mismo tiempo, aparece un vehículo blanco que lo espera. El delincuente guarda la planta en el maletero, se sube en el asiento del copiloto y posteriormente el vehículo se da a la fuga.

"Nos resulta difícil comprender"

Por medio de sus redes sociales, el restaurante denunció el robo junto a la publicación del registro audiovisual.

"Lamentamos profundamente tener que compartir este tipo de situaciones", comenzó señalando la empresa en su cuenta de Instagram.

"Durante los últimos meses hemos trabajado con dedicación para mejorar cada rincón de la terraza de Maju Restaurante, creando un espacio más acogedor y agradable para todos quienes nos visitan", manifestó.

En ese aspecto, expresaron que "nos resulta difícil comprender que personas adultas decidan llevarse las plantas que forman parte de este esfuerzo".

El local agregó que este acto "no solo afecta a nuestro restaurante, sino también al entorno que buscamos construir para el disfrute de toda la comunidad".

"Cada detalle que incorporamos tiene un propósito: embellecer el espacio, generar una mejor experiencia y aportar al sector donde estamos ubicados. Detrás de ello hay trabajo, dedicación y cariño", añadieron.

Finalmente, junto con condenar este tipo de acciones, hicieron un llamado a "reflexionar sobre la importancia de respetar el trabajo ajeno y cuidar los espacios que entre todos construimos".