"Estoy cansada, pero no rendida": Madre continúa buscando a su hijo a casi 4 años de su desaparición

21 jun. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado casi cuatro años desde la última vez que se tuvieron noticias de José Luis Rivera, estudiante de 33 años que desapareció en la comuna de Tucapel. Desde entonces, su madre, Rosa Sandoval, no ha dejado de buscarlo, recorriendo sectores rurales, bosques y zonas cercanas al lugar donde fue visto por última vez.

La mujer aseguró que, pese al desgaste físico y emocional, mantiene la esperanza de encontrar respuestas. “Estoy cansada, pero no rendida. Las fuerzas han caído un poco, me siento enferma, pero desde el dolor que siento sigo buscando a mi hijo”, señaló.

Rosa cuestionó la falta de avances y aseguró que, tras años de búsqueda, no existen nuevas pistas sobre el paradero de José Luis. “Hace cuatro años que lo busco sin ninguna novedad, sin ninguna señal, ninguna investigación, nada”, afirmó.

La madre sostuvo que su principal objetivo hoy es poder encontrarlo y darle sepultura. “Si bien mi hijo ya partió de esta vida... por sueño yo me comunico con él... Mi llamado es a la comunidad, a la gente que tenga algún dato, que me diga un perímetro, un área donde yo pueda escarbar hasta encontrar a Josito”, expresó.

Durante estos años, Rosa ha llevado a cabo búsquedas junto a voluntarios y ha recorrido distintos sectores de la zona. También relató que han surgido testimonios que podrían abrir nuevas líneas, pero que no han entregado información suficiente para ubicarlo.

“Una persona antes de morir dijo que había visto al niño en unas rocas, pero no se dijo el lugar, el área, el perímetro para yo abocarme a encontrar algo de mi chiquillo”, contó.

Los familiares aseguraron que la investigación permanece abierta, pero criticaron que desde hace cerca de dos años no existan nuevas diligencias.

“Ya no tengo a dónde ir porque es como un estorbo para ellos que yo vaya. Yo salgo más desgastada porque no va a haber búsqueda, a menos que yo lleve un dato certero”, señaló Rosa.

La madre también hizo un llamado a quienes puedan tener antecedentes sobre lo ocurrido. “En un millón yo creo que hay una persona que sabe. Si a esa persona le llega a tocar su corazón, que me lo haga saber para lograr encontrar a este niño hermoso”, cerró.