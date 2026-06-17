Denunció acoso laboral en su trabajo y la trasladaron sin su consentimiento: Corte lo declaró ilegal

17 jun. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Concepción, región del Biobío, acogió un recurso de protección y declaró ilegal el traslado de una funcionaria del Servicio de Salud Arauco, quien había realizado una denuncia por acoso laboral.

El tribunal ordenó dejar sin efecto la medida en contra de la jefa del Departamento de Participación Ciudadana, que había sido enviada desde Lebu a Cañete de forma uniletaral.

Traslado tras denuncia por acoso laboral

Según el fallo publicado por el propio Poder Judicial, la funcionaria había presentado una denuncia por acoso laboral el 30 de diciembre de 2025, en el marco de la normativa asociada a la Ley Karin.

En ese contexto, la Corte señaló que la normativa prohíbe el traslado de la víctima denunciante sin su autorización escrita.

El tribunal sostuvo que, en la práctica, existió un traslado desde Lebu a Cañete sin consentimiento de la funcionaria, lo que vulnera la protección legal establecida para este tipo de casos.

Comisión de servicios excedió el límite legal

Otro de los puntos cuestionados fue la duración de la medida, ya que la comisión de servicios fue fijada por un período de nueve meses, excediendo el máximo de tres meses por año calendario establecido en el Estatuto Administrativo.

El fallo también indicó que la decisión del Servicio de Salud Arauco afectó el derecho a la igualdad ante la ley y la integridad psíquica de la funcionaria, al imponer un traslado en un contexto de protección por denuncia de acoso laboral.

En esa línea, el tribunal concluyó que la medida implicó una discriminación arbitraria al desconocer el marco de resguardo legal que protege a las personas denunciantes.

Decisión de la Corte

Por todo lo anterior, la Corte ordenó, en fallo unánime, dejar sin efecto la resolución que dispuso la comisión de servicios. Además, instruyó restituir a la funcionaria a sus funciones previas en su lugar de origen y prohibió cualquier nuevo traslado sin su autorización expresa y escrita.

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