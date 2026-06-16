Fue a sacar la revisión técnica de su auto, se cayó por una mancha de aceite y ahora recibirá millonaria indemnización

16 jun. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer que fue a hacer la revisión técnica de su vehículo terminó sufriendo una grave lesión luego de resbalar en una mancha de aceite en el interior de una planta ubicada en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

Ahora, después de varios años, la Justicia resolvió condenar a la empresa responsable al pago de una millonaria indemnización, al concluir que no adoptó las medidas necesarias para prevenir el riesgo.

La caída ocurrió en el interior de la planta

Según publicó Diario Constitucional, el accidente se produjo el 9 de diciembre de 2020 en una planta de Revisiones Técnicas San Dámaso ubicada en avenida Tobalaba.

De acuerdo con la demanda, la usuaria bajó de su automóvil para informar su llegada, siguiendo las instrucciones de su reserva. En ese momento, resbaló en una mancha de aceite en el piso que no tenía señalización ni medidas preventivas.

La demandante aseguró que tampoco recibió auxilio oportuno por parte del personal del recinto y que los funcionarios taparon la mancha de aceite con tierra.

Producto de la caída, sufrió una fractura de tobillo que requirió cirugía, hospitalización e instalación de placas metálicas. La afectada, además, aseguró que estuvo varios meses con dificultades para desplazarse y que las secuelas del accidente impactaron significativamente su calidad de vida.

Millonaria indemnización

Durante el juicio, la empresa sostuvo que contaba con medidas de seguridad suficientes y argumentó que la mujer habría transitado por una zona destinada a vehículos.

Sin embargo, el 17.° Juzgado Civil de Santiago concluyó que la compañía no logró acreditar haber adoptado medidas adecuadas para prevenir o advertir el riesgo generado por la presencia de aceite en una zona de tránsito de personas.

El fallo, además, descartó que la caída se debiera a un descuido de la afectada, apuntando a una deficiente gestión del riesgo por parte de la empresa.

Por ello, el tribunal acogió parcialmente la demanda y ordenó el pago de una indemnización de $5 millones por concepto de daño moral, además de reajustes e intereses correspondientes.

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