Sentencian a asesinos de ciudadano francés en Chicureo: Único adulto fue condenado a presidio perpetuo

08 jun. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral en lo Penal de Colina dictó sentencia este lunes contra los cinco responsables del asesinato del ciudadano francés Dimitri Weiler, crimen ocurrido en febrero de 2025 en el sector de Chicureo, comuna de Colina.

Los imputados fueron condenados por los delitos de robo calificado con homicidio y lesiones graves en contra de la esposa de la víctima, quien también resultó herida durante el violento asalto.

Las condenas

Según informó el tribunal, el único adulto condenado en la causa recibió la pena de presidio perpetuo simple.

En tanto, los cuatro adolescentes involucrados fueron sancionados con internación en régimen cerrado, también con las penas máximas establecidas según sus edades.

Según explicó el fiscal jefe de Chacabuco, Gonzalo Álvarez, uno de los adolescentes tenía menos de 16 años al momento de cometer el delito, por lo que recibió una condena de cinco años de internación cerrada.

Por su parte, los otros tres jóvenes, que tenían entre 16 y 17 años cuando ocurrió el crimen, fueron condenados a 10 años de internación en régimen cerrado.

El crimen que conmocionó a Chicureo

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 28 de febrero de 2025, cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda de la víctima en el sector de Chicureo. En el inmueble se encontraban Weiler, su esposa, sus dos hijos menores de edad y una asesora del hogar.

Los asaltantes irrumpieron armados, golpearon y maniataron a la mujer y posteriormente atacaron al ciudadano francés, quien intentó resistirse al robo.

La víctima recibió múltiples heridas cortopunzantes que le provocaron la muerte. Tras cometer el crimen, los sujetos sustrajeron distintas especies y escaparon utilizando vehículos pertenecientes a la familia. Los cinco involucrados fueron detenidos por Carabineros durante la misma jornada del asesinato.

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