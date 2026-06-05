Corte Suprema ordena que adolescente lleve el apellido del hombre que lo crió desde bebé pese a no tener vínculo biológico

05 jun. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema ordenó que un adolescente sea inscrito legalmente como hijo del hombre que lo ha criado desde sus primeros meses de vida, permitiéndole llevar su apellido pese a que no existe un vínculo biológico entre ambos.

La decisión revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió una demanda de impugnación y reclamación de paternidad, privilegiando el vínculo familiar construido durante años por sobre la filiación biológica existente.

La relación entre ambos se extendió durante toda la vida del adolescente

Según estableció el máximo tribunal, el hombre que presentó la demanda mantiene una relación con la madre desde hace aproximadamente 12 años y posteriormente formó una familia junto a ella, con quien además tuvo dos hijos en común.

Durante el proceso judicial se acreditó que él asumió desde los primeros meses de vida del adolescente funciones de cuidado, protección, educación y sustento económico, siendo reconocido por su entorno familiar y social como su verdadero padre.

Asimismo, se comprobó que el propio adolescente lo identifica como su figura paterna y manifestó su deseo de compartir legalmente su apellido.

Las pruebas consideradas por la Corte Suprema

Uno de los elementos claves fue un informe psicológico que concluyó que entre ambos existe un vínculo afectivo positivo y consolidado, desarrollado en un entorno estable y protector.

También se consideró un peritaje social que estableció que el hombre ejerció de manera continua el rol paterno durante toda la vida del adolescente, sin realizar diferencias respecto de sus hijos biológicos.

Los antecedentes además señalaron que el padre biológico estuvo ausente durante toda la vida del menor de edad.

¿Qué dice la ley?

La Corte Suprema sostuvo que la legislación chilena no reconoce exclusivamente la paternidad biológica para determinar la filiación. La ley también contempla la denominada "posesión notoria de la calidad de hijo", figura que permite reconocer legalmente una relación familiar cuando ha sido ejercida y reconocida de manera pública y constante a lo largo del tiempo.

Por ello, la Corte Suprema ordenó al Servicio de Registro Civil realizar las inscripciones correspondientes para reconocer legalmente la paternidad y permitir que el adolescente lleve el apellido del hombre que ha ejercido el rol de padre durante toda su vida.

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