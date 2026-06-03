La historia del "Rey del Plátano": El empresario que construyó un imperio frutero y evitó una condena tras pagar $104 millones

03 jun. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

Con una maleta, una idea de negocio y sin imaginar que algún día controlaría gran parte del mercado del plátano en Chile, Gabriel Massuh Isaías llegó desde Ecuador a comienzos de los años noventa decidido a abrirse camino en el rubro de la fruta nacional.

Lo que comenzó como una apuesta terminó convirtiéndolo en uno de los empresarios más conocidos del rubro en Chile, al punto de ser apodado el "Rey del Plátano". En la actualidad, tiene autos de lujo de marcas como Bentley y McLaren, y vive en una propiedad en Lo Barnechea avaluada en más de $1.200 millones.

Sin embargo, su historia empresarial también quedó marcada por una extensa investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII), que originalmente apuntaba a un presunto fraude tributario por miles de millones de pesos. Ahora, el caso terminó con un acuerdo judicial que le permitió evitar una condena penal tras comprometer el pago de más de $104 millones.

Una millonaria acusación

Según un reportaje publicado por BioBioChile, el origen del caso se remonta a agosto de 2019, cuando el SII presentó una querella criminal contra Massuh. En ese momento, el organismo calculó un perjuicio fiscal de $2.395 millones, cifra que posteriormente fue actualizada a más de $2.712 millones.

La investigación detectó presuntas irregularidades en 562 facturas consideradas falsas y otras 484 operaciones sin respaldo asociadas a tres sociedades vinculadas al empresario: Comercializadora de Frutas Central S.A., Inversiones e Inmobiliaria IFI S.A. y Transportes Bagno S.A.

El mecanismo investigado consistía en aumentar artificialmente el crédito fiscal del IVA mediante el registro de compras inexistentes, reduciendo así la carga tributaria de las empresas involucradas. Incluso, acusaron que las propias empresas de Massuh se emitían facturas falsas entre sí.

¿Cómo evitó la condena?

Pese a la magnitud de la acusación inicial, la formalización de la investigación ocurrió seis años después, el 23 de abril de 2026, y con un monto mucho menor al planteado originalmente.

La Fiscalía formalizó a Massuh por el uso de 26 facturas ideológicamente falsas provenientes de cinco proveedores distintos, correspondientes a operaciones realizadas durante los años 2015 y 2016. La cifra defraudada se redujo a apenas $133 millones.

Las razones por las que la causa pasó de más de 500 facturas cuestionadas a solo 26 no quedaron detalladas en los registros públicos del proceso, consignó el citado medio.

El acuerdo

Al respecto, el abogado del empresario, Ricardo Freire, aseguró a Radio BioBio que tanto un peritaje privado encargado por la defensa como un informe de la Policía de Investigaciones concluyeron que las observaciones originales del SII se concentraban finalmente en poco más de $100 millones.

Según explicó, dichas diferencias estarían relacionadas con facturas que algunos proveedores no habrían anulado correctamente, lo que no implicaría necesariamente que las operaciones comerciales fueran inexistentes.

"Sin embargo, dados los años transcurridos, el tiempo y desgaste que esto significa, mi representado prefirió llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar una suspensión condicional del procedimiento, lo que a su vez no implica una admisión de responsabilidad en absoluto, sino solo un acuerdo para terminar con este proceso", argumentó el abogado.

Finalmente, el pasado 18 de mayo, el 10° Juzgado de Garantía de Santiago aprobó una suspensión condicional del procedimiento. Como parte del acuerdo, el empresario deberá pagar $104.419.516 en diez cuotas mensuales e iguales, las que serán depositadas directamente en la Tesorería General de la República. Si cumple con las condiciones, la causa quedará cerrada sin una condena penal.

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