Corte ordena prisión preventiva para padre de niña que falleció tras caer de un edificio en Las Condes

20 may. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago decretó este miércoles prisión preventiva para Jorge Constanzo, padre de la niña de dos años y siete meses que falleció tras caer de un piso 11 de un edificio en Las Condes.

La Fiscalía formalizó al imputado el lunes por el delito de homicidio por omisión a través de un dolo eventual y solicitó la máxima cautelar.

Sin embargo, la petición fue rechazada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago al considerar que no representa un peligro para la sociedad, dictando solo arraigo nacional y firma mensual.

El órgano persecutor apeló verbalmente a la resolución, por lo que el hombre quedó detenido en tránsito hasta que el tribunal de alzada resolviera con qué cautelar quedaría, lo que finalmente se concretó esta jornada.

"No estamos en un delito culposo"

Tras finalizar la audiencia, la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, dijo que como organismo "estamos muy satisfechos con la resolución del tribunal, que evaluó los antecedentes e indicó que acá no estamos hablando de un delito culposo".

"Existe una situación de riesgo que podía ser evitable. Acá nosotros no lo estamos reprochando porque no puso la malla, se le reprocha a él que efectivamente sabía de este riesgo", aseguró Valdés.

Al respecto, argumentó que el imputado es arquitecto y que vivía en un piso 11: "Tenía a su cuidado durante seis horas a una niña de dos años y seis meses, una niña que no es independiente, que depende de un adulto".

"Él no solamente no puso una malla en la ventana, sino que la ventana queda abierta. ¿Y cómo sabemos que quedó abierta? Por la estructura de la ventana, porque cuando llega Carabineros y los despierta (a él y su pareja), la ventana estaba abierta y la niña no tiene ninguna posibilidad de haberla abierto", agregó.

También, señaló que lo que se le reprocha a Constanzo es el hecho de haber estado en evidente estado de obriedad: "¿Cómo nosotros lo podemos probar? Con hechos fácticos. Él estuvo en una fiesta hasta las cinco de la mañana; él mismo lo indica en su declaración y lo indica su pareja"

"Él se acostó a las cinco de la mañana, luego también sigue bebiendo alcohol en el almuerzo, se toma un aperitivo, se toma una copa, y luego se va a dormir una siesta, de esas siestas con un sueño profundo, que no escucha ni siquiera cuando vecinos le van a tocar esa puerta después que la niña cae", añadió.