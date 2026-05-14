Testigos apuntan a uso indebido del padrón electoral en plataforma de Lavín León: CDE evalúa ampliar querella por fraude electoral

14 may. 2026 - 20:00 hrs.

Las declaraciones reunidas por la Fiscalía en la investigación contra el diputado Joaquín Lavín León comenzaron a delinear un nuevo flanco penal: un eventual delito electoral vinculado al uso y posible comercialización de datos del padrón electoral a través de la plataforma SocialTazk. Los antecedentes ya están siendo analizados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que podría querellarse en la causa.

En medio de la apelación y amparo presentado por su defensa para que el exdiputado salga de prisión preventiva, el expediente judicial acumula más testimonios que complican el escenario judicial para el exparlamentario. De hecho, si no es por el fuero que tuvo en el pasado, ya que ahora no es congresista, la Fiscalía podría haberle sumado a la imputación por fraude al fisco, falsificación y tráfico de influencias, la infracción a la Ley Electoral.

El origen

La arista surgió a partir de múltiples declaraciones de excolaboradores y parlamentarios que describen el funcionamiento de la plataforma SocialTazk, una herramienta tecnológica utilizada por el equipo territorial de Lavín León y que —según coinciden varios testimonios— estaba conectada o alimentada con información del padrón electoral del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Una de las primeras en declarar, según información a la que accedió Mega Investiga, fue Aída Olivares, secretaria del diputado en el Congreso, quien relató que en la plataforma “estaban todas las personas del distrito que se habían sacado de la página del Servel” y que el sistema funcionaba ingresando el RUT de los ciudadanos para desplegar sus antecedentes electorales y asignar tareas territoriales. Según indicó, la plataforma operó hasta aproximadamente 2020 y posteriormente las coordinaciones continuaron vía WhatsApp.

Olivares volvió a declarar posteriormente y fue aún más explícita: “La aplicación funcionaba con la base de datos del SERVEL”. Añadió que el padrón era complementado con teléfonos y correos electrónicos obtenidos por funcionarios territoriales en juntas de vecinos, centros de madres y organizaciones sociales, datos que luego eran “vaciados” al sistema.

A ello se sumó el testimonio del diputado Jorge Alessandri, quien reconoció haber usado la aplicación tras una recomendación de Lavín León. Según declaró ante Fiscalía, el sistema estaba “conectado al SERVEL”, permitía georreferenciar votantes, saber dónde sufragaban y etiquetar personas según perfiles territoriales o dirigenciales. Alessandri aseguró que pagó cerca de $900 mil por tres meses de uso.

Otro testigo, el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, confirmó que al ingresar el RUT de una persona aparecía “la información del SERVEL”, incluyendo si el elector pertenecía o no al distrito correspondiente.

La excolaboradora Marina Matus también describió el mecanismo. Según relató, al ingresar un RUT el sistema desplegaba automáticamente la dirección y antecedentes electorales de la persona, permitiendo además agregar observaciones de seguimiento político y social. “Aparecía toda la información electoral importante como si podía votar o no”, declaró.

En la misma línea declaró Romina Molina Castillo, quien afirmó que cuando comenzó a trabajar en 2018 la plataforma “ya existía” y “contenía la información de todos los datos electorales del SERVEL”. Según su testimonio, inicialmente se utilizó para asignar tareas territoriales y luego derivó en un sistema para registrar personas “en distintos contextos”, incluyendo campañas políticas.

Informe PDI: Hallaron padrones electorales en SocialTazk

La investigación también incorporó un Informe Técnico Digital elaborado por el perito de la PDI Álvaro Pareces Ponce, fechado el 29 de abril de 2026. El documento estableció que, pese a que el imputado Felipe Vázquez eliminó gran parte de las cuentas de la plataforma, los peritajes detectaron “varios padrones electorales, con datos sensibles de la ciudadanía” contenidos dentro de SocialTazk.

Ese antecedente reforzó la tesis de Fiscalía respecto de un eventual uso irregular del padrón electoral con fines políticos y comerciales.

El eventual esquema investigado podría encuadrar en hipótesis de dos conductas que sanciona la Ley Electoral. Por un lado, por el uso del padrón para mensajería política segmentada y trabajo territorial financiado con fondos públicos; y, por otro, por la eventual cesión de la plataforma y sus bases de datos a otros parlamentarios.

Y es que la propia historia de la ley estableció que los datos electorales son datos personales protegidos y que su uso comercial estaba expresamente prohibido desde el diseño original del sistema de inscripción automática.

En ese escenario, en el entorno de la investigación ya se comenta que el CDE analiza los antecedentes para definir una eventual ampliación de la querella en la causa, particularmente ante la posible afectación de datos personales de miles de electores y el eventual uso de recursos públicos en actividades de carácter electoral.

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