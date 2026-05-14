"Borde de ataque de baja segregada": Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en una zona de la región de Valparaíso

14 may. 2026 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas que afectarían en las próximas horas una zona de la región de Valparaíso.

Las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde se producirían las tormentas eléctricas?

De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que existe la probabilidad de que el fenómeno se presente en Rapa Nui.

El aviso se encuentra vigente desde la tarde de este jueves 14 hasta la mañana del viernes 15 de mayo, a raíz de una condición sinóptica de "borde de ataque de baja segregada".

Además, en el reporte se añade que las tormentas se presentarían con la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo".

Aviso por viento en Isla de Pascua

En la zona también se encuentra vigente un aviso por "viento normal a moderado", el cual se presentaría desde la tarde de este miércoles 13 hasta la noche del viernes 15 de mayo.

Las velocidades estimadas del viento son las siguientes:

Jueves 14 de mayo: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h

Viernes 14 de mayo: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h

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