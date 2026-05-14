"Jet de bajo nivel": Meteorología emite aviso por viento de hasta 100 km/h en el sur de Chile

14 may. 2026 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que se presentará durante el fin de semana en la región de Magallanes.

Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Cuándo y dónde se producirá el viento?

La medida se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este sábado 16 de mayo, por una condición sinóptica de un "jet de bajo nivel".

El fenómeno se producirá en la Cordillera Austral Sur, en la zona insular sur y en la Pampa Patagónica Sur, de la región de Magallanes.

Vientos de hasta 100 km/h

Meteorología estimó las siguientes velocidades de viento en cada zona:

Cordillera Austral Sur: entre 70 y 90 kilómetros por hora (km/h)

Zona insular sur: entre 60 y 100 km/h

Pampa Patagónica Sur: entre 60 y 100 km/h

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