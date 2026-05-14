Posibles lluvias para la Región Metropolitana este viernes: ¿En qué momento del día y en qué zonas se registrarían?
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió a las posibles precipitaciones que se podrían registrar este viernes en algunas zonas de la Región Metropolitana, indicando en qué momento del día y en qué zonas se podría dar el fenómeno.
¿En qué momento del día y en qué zonas podría llover?
Para este jueves se esperan extremas de 10°C y 23°C. Habrá "escasa nubosidad por la tarde y después se vuelve a nublar", indicó el comunicador.
Ya para el viernes "vamos a amanecer con cielo cubierto", mientras que en la tarde "se verán algunos quiebres de sol", señaló el experto.Ir a la siguiente nota
Sepúlveda agregó que en dicha jornada, durante la tarde "aparece la probabilidad de precipitaciones en cordillera", las cuales "podrían salpicar sectores de la precordillera" en la noche.
La probabilidad de lluvias se mantiene hasta la mañana del sábado, pero luego "brillará el sol; incluso en la tarde quedará despejado".
Sin embargo, llegará una masa de aire frío que no permitirá que la temperatura despegue, quedándose en los 19°C de máxima. El domingo la mínima bajará a los 4°C, y la máxima subirá a 23°C.
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