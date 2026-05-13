Tienda de Providencia cierra sus puertas: Anuncian importantes descuentos y nuevo punto de retiro

13 may. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida tienda María Kawaii Store anunció el cierre definitivo de su local físico, ubicado en Av. Providencia 2237 – Local P48 – Galería Dos Providencias, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada completamente en el comercio digital. Según informaron, el cierre se concretará el próximo 20 de mayo.

A partir de esa fecha, los clientes podrán seguir comprando a través de su sitio web, manteniendo el mismo sistema de envíos y las formas de pago actualmente disponibles en su tienda online.

Tendrán un punto de retiro de sus productos

Una vez concretado el cierre del espacio físico, los pedidos podrán retirarse en un nuevo punto habilitado. Se trata de la tienda Ninki Apparel, ubicada en la Galería Dos Caracoles, en Avenida Providencia 2216, local 06B.

El horario de retiro será de lunes a viernes entre las 12:00 y 19:00 horas, y los sábados de 12:00 a 16:00 horas.

Desde la marca señalaron que aún cuentan con productos disponibles con descuento, junto con la llegada de nuevos artículos durante este mes.

Compras a través del sitio web

Además, mantienen abiertos los pedidos para importaciones desde Japón correspondientes a mayo, invitando a los interesados a contactarlos para cotizar productos específicos a través de su página web (en este enlace)

Finalmente, agradecieron el apoyo de sus clientes y explicaron que este cambio responde a una nueva etapa del proyecto: enfocarse en potenciar la experiencia online, ampliar su catálogo y ofrecer novedades exclusivas.

"Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos haciendo lo que tanto nos gusta, este nuevo ciclo nos permitirá enfocarnos en traer más novedades exclusivas y mejorar la experiencia online", cerraron.

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