Subastan diamante azul que conduce la electricidad: tiene 31,62 quilates y esperan obtener hasta 8,5 millones de dólares

13 may. 2026 - 11:05 hrs.

La famosa casa joyera Christie's anunció que subastará el Azure Blue, un inmenso diamante por el que millonarios coleccionistas del mundo competirán el próximo 9 de junio desde los enormes salones del lujoso Rockefeller Center en Estados Unidos.

Los organizadores calculan que podrían ganar hasta 8,5 millones de dólares durante este exclusivo remate, ya que se trata de una pieza azul con un asombroso récord histórico mundial gracias a su gigantesco tamaño natural.

¿Cómo es el diamante Azure Blue?

Esta magnífica gema posee 31,62 quilates de peso y luce un elegante corte estético en forma de pera perfecta. Tiene una tonalidad natural azul y el Instituto Gemológico de América (GIA) indica que posee el potencial de ser reclasificado como internamente impecable (sin imperfecciones), de acuerdo a Luxury Launches.

La pieza pertenece a una categoría química sumamente escasa y especial, la cual representa menos del 0,1% de todos los diamantes naturales en el mercado. Esta rara clasificación le otorga una cualidad física única, que permite la conducción de corrientes eléctricas a través de su estructura.

Foto: Luxury Launches

Los expertos joyeros colocaron la inmensa piedra sobre un anillo de puro platino brillante. Además, está rodeada por un marco circular de diamantes rosados que crea un fuerte contraste visual, atrapando a los coleccionistas interesados en adquirir este artículo del departamento de joyería de Christie’s.

La reconocida firma The Fine Art Group colabora activamente con los organizadores, para exhibir esta valiosa maravilla geológica ante los poderosos coleccionistas globales. El inmenso tamaño de este raro diamante supera a todas las antiguas piezas azules subastadas históricamente en el mercado.

El ganador de esta importante subasta adquiere un invaluable fragmento de la historia natural terrestre, para disfrutar una exclusividad absoluta dentro de su gran colección privada. La prestigiosa venta Magnificent Jewels se concretará en el lujoso centro de eventos de Nueva York.

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