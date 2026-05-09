"Qué le pasó a Michelo" : Temen arresto de influencer chavista que acusó a Delcy Rodríguez de traicionar a Nicolás Maduro

09 may. 2026 - 22:52 hrs.

El influencer argentino Diego Suarez, conocido en sus redes sociales como Michelo, publicó durante semanas videos donde acusaba de “traición” a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al afirmar que la mandataria interina entregó a Nicolás Maduro a los Estados Unidos.

Tal ha sido el revuelo de las críticas de Michelo contra Delcy Rodríguez que muchos de sus seguidores han temido que sea arrestado por autoridades venezolanas.

El argentino que no oculta su inclinación radical por las ideas de izquierda publicó una serie de videos en los que acusa a Delcy Rodríguez abiertamente de haber entregado a Maduro a los “gringos” y aliarse con el presidente Donald Trump.

El sábado 8 de mayo publicó un último video crítico. Ese mismo día, un video posteado al filo de la medianoche ha suscitado múltiples dudas en sus seguidores por el cambio de mensaje y de tono.

Las dudas son tales que muchos señalan que fue capturado y que se trata de un video hecho con inteligencia artificial.

“Hola mi gente, estoy bien, estoy tranquilo, gracias a todos los que se preocuparon por mis mensajes anteriores”, dice de entrada en lo que parece ser un mensaje leído.

Gracias a Maduro, derrocado el 3 de enero de 2026 luego de una incursión de fuerzas estadounidenses en Venezuela, Michelo se volvió una celebridad dentro del chavismo. Todo eso cambió cuando comenzó a publicar una serie de videos en los que lanzó duras críticas a Delcy Rodríguez y altos funcionarios.

Michelo acusó a Delcy Rodríguez de espiar a Maduro

Michelo quien presenció los bombardeos estadounidenses desde un apartamento rentado en una zona de clase media en Caracas, señaló a Delcy Rodríguez de espiar a Maduro.

Para ello, según el argentino usó un yeso que llevaba en su mano derecha. “Lo entregó a Maduro pues, está comprobado eso”, según Michelo basado en informantes secretos.

“La misma noche que se llevaron a Nicolás, Delcy estaba con él con ese yeso que muchos dicen que tenía un micrófono y uno que mandaba la ubicación en tiempo real a los norteamericanos”, afirma Michelo.

Michelo asegura que Delcy Rodríguez “usó el yeso hasta el 2 de enero a las 11 de la noche y 3 horas después se lo llevaron a Nicolás y nunca más usó el yeso”.

¿Es IA el video nuevo de Michelo?

Luego de días seguidos arremetiendo contra la presidenta interina, Michelo divulgó videos que han generado dudas entre sus seguidores, no solo por el cambio de mensaje, si no por los movimientos que parecen simulados con IA.

“Después de reflexionar profundamente entendí que este no es momento de tensiones, ni de confrontaciones, ni de palabras fuertes, este es un momento de paz, de diálogo, y de acompañar responsablemente esta nueva etapa”, dijo en uno de los videos nuevos.

“También quiero decir que debemos apoyar la transición con serenidad, si hoy hay presencia norteamericana en Venezuela debemos verla como una oportunidad para normalizar las relaciones, estabilizar el país y abrir caminos de entendimientos”, agregó.

“No hay que mirar todo con desconfianza, no hay que buscar enemigos en cada decisión, a veces los cambios que parecen difíciles son necesarios para preservar la paz, por eso llamo a mis seguidores a mantener la calma, evitar rumores y confiar en que todo se está haciendo por el bien de Venezuela, mis mensajes anteriores fueron producto de la emoción, hoy elijo la madurez, hoy elijo el diálogo, hoy elijo la unidad, estoy bien, todo está en orden, la paz es el camino”.

¿Qué le pasó a Michelo?

No obstante, para quienes llevan rato siguiendo a Michelo estos videos no parecen auténticos. Más bien especulan que Michelo fue arrestado en Venezuela.

“Eso es IA, no es Michelo ni siquiera es su voz”, “Qué le pasó a Michelo, él no diría algo así nunca”, “Ese no es Michelo, él no puede leer sin sus anteojos, algo le pasó, esos gestos no son suyos, encima habla como un robot, es IA, quién lo clonó y porque? ¡¿Algo le hicieron?!”, son algunos de los mensajes.

Entre los nuevos post publicados en la cuenta en Instagram de Michelo figura una fotografía junto a Delcy Rodríguez que se tomaron el 18 de mayo de 2025, día del cumpleaños de la mandataria interina.

“Delcy Rodríguez avanza, tú tienes mi confianza!!! No crean que ella entregó a Maduro y Cilia junto con la soberanía de Venezuela”, se lee en la descripción de la publicación.

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