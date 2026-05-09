Abogado de Joaquín Lavín León relata la primera noche en la cárcel del exdiputado: "Él está tranquilo"

09 may. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

Cristóbal Bonacic, abogado de Joaquín Lavín León, lo visitó este sábado en la cárcel Capitán Yáver, luego que ayer viernes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago le impusiera la medida cautelar de "prisión preventiva" por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

Luego que su representado pasara la noche recluido en el centro penal, el jurista habló con la prensa, pero solo lo hizo desde el punto de vista legal y no personal sobre lo que pasa el otrora diputado.

“No se ha cometido delito alguno”

“Él está tranquilo, como indicamos ayer. Tenemos la firme convicción de que no se ha cometido delito alguno y creemos que la prisión preventiva es una medida desproporcionada, pero esto recién está empezando”, dijo Bonacic.

El abogado defensor añadió que “toda la gente tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial y no a una investigación parcial, como ha ocurrido acá. Eso le da tranquilidad a mi representado”.

Acto seguido, mencionó que “está en un lugar con personas en situación igual que él. No es grato estar privado de libertad, pero tiene claro que esto es un proceso”.

Para cerrar, expuso que “los recursos que se van a interponer serán puestos en el plazo que corresponde y en esa instancia, esperamos, que se acojan nuestros planteamientos”.

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