"La gente puede perder su fe": líderes religiosos tiemblan mientras Trump publica archivos secretos sobre ovnis

09 may. 2026 - 12:54 hrs.

La divulgación de archivos secretos sobre ovnis por parte de la administración de Donald Trump ha generado preocupación entre algunos líderes religiosos en Estados Unidos, quienes consideran que estas revelaciones podrían sacudir la fe de muchos creyentes.

El tema tomó fuerza luego de que el director del FBI, Kash Patel, afirmó que documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados (FANI) y posible vida extraterrestre serían publicados “muy pronto”, reseña The Sun.

Trump revela información secreta sobre ovnis

Según Patel, Trump ordenó un proceso entre distintas agencias gubernamentales para desclasificar información que había permanecido oculta durante décadas.

El mandatario firmó el pasado 19 de febrero una orden ejecutiva para divulgar registros oficiales vinculados con ovnis y presuntas evidencias de vida extraterrestre. Además, insinuó recientemente que los primeros archivos contendrán información “muy interesante”.

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Recién se hicieron públicos los documentos. Antes, varios pastores y evangelistas aseguraron haber sido advertidos por funcionarios de inteligencia sobre el posible impacto social y espiritual de estas revelaciones.

El evangelista Perry Stone afirmó que un pequeño grupo de líderes cristianos participó en reuniones privadas donde se discutieron supuestos informes sobre naves espaciales y entidades “no humanas”.

Stone dijo que algunos de los detalles parecían “sacados de una película de ciencia ficción”, incluyendo menciones de criaturas reptilianas y materiales de origen desconocido.

El religioso expresó temor de que muchas personas comiencen a cuestionar el relato bíblico de la creación si se confirma la existencia de otras formas de vida inteligentes en el universo.

Según explicó, algunos creyentes podrían alejarse de la fe al no encontrar respuestas claras dentro de sus doctrinas religiosas.

Por su parte, el podcaster y evangelista Tony Merkel sostuvo que ciertos sectores religiosos buscan preparar a sus comunidades para posibles revelaciones que podrían generar miedo, confusión y debates sobre el papel de la religión frente a la existencia extraterrestre.

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