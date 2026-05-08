Es oficial: entra en vigor ley de Estados Unidos que prohíbe el uso de teléfonos celulares

08 may. 2026 - 14:15 hrs.

Una ley en Estados Unidos prohibiría oficialmente el uso de teléfonos celulares para los alumnos de educación primaria del estado de Georgia, en Estados Unidos.

La legislación proyecto de ley 1009 de la Cámara de Representantes obligaría a todos los estudiantes a tener sus teléfonos apagados hasta que suene la campana que indique la salida del aula de clases.

Según el portal TheSun, la norma, firmada por el gobernador Bill Kemp, habría sido ampliada a los estudiantes de bachillerato, después de haber sido implementada para los de primaria y secundaria.

¿Qué dicen los funcionarios públicos sobre la ley?

A juicio del representante estatal republicano Scott Hilton, según sus declaraciones a medios locales, esta medida "va a cambiar la vida de sus estudiantes".

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“Creo que es de gran ayuda para nuestros profesores y padres. Contribuirá al bienestar socioemocional. Mejorará los resultados de los exámenes y las calificaciones”, detalló al respecto. La polémica ley habría sido aprobada de manera oficial el pasado martes 5 de mayo.

Más leyes de educación

Además de este proyecto de ley, se firmó uno sobre alfabetización, que estaría orientado a la incorporación de más asesores de lectura en las escuelas y a la creación de un grupo de trabajo para el abordaje del descenso de índices de alfabetización.

Este no sería el primer estado que opta por imponer prohibiciones de uso de teléfonos celulares a estudiantes. El portal sugiere que la mayoría de los recintos académicos habría implementado normas que exigen a los alumnos mantener sus dispositivos apagados durante las clases.

Incluso hay proyectos legislativos que contemplarían imponer multas a quienes incurren en el uso de teléfonos móviles en lugares que se consideran “inapropiados”. Los infractores podrían llegar a tener multas de 50 dólares a causa de la ocupación de sus dispositivos electrónicos.

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