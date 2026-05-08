Leonardo Farkas mostró el histórico palacio donde se hospeda en Venecia: ¿Cuánto cuesta arrendarlo por día?

08 may. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario chileno Leonardo Farkas reapareció recientemente en redes sociales mostrando parte de su estadía en Venecia, Italia, ciudad donde se encuentra alojando en un exclusivo palacio ubicado junto al Gran Canal.

Se trata del Palazzo Garzoni, una propiedad construida en el siglo XV. El inmueble destaca por combinar elementos de arquitectura patrimonial con comodidades modernas y espacios de lujo.

¿Cómo es el palacio donde se hospeda Farkas?

De acuerdo con la información publicada en plataformas de arriendo como Booking y Boutique Homes, la propiedad tiene un valor cercano a los 12 mil euros por noche, cifra que supera los 12.700 millones de pesos chilenos. Además, contempla una estadía mínima de tres noches.

El palacio cuenta con capacidad para diez personas y dispone de cinco habitaciones y cinco baños. También está dividido en cuatro apartamentos de distintos tamaños, todos equipados con aire acondicionado, cocina equipada y baño privado.

Desde las plataformas donde se promociona el inmueble destacan además detalles como sus balcones de piedra, obras de arte distribuidas en diversos espacios del palacio, creadas por reconocidos artistas antiguos y contemporaneos.

A esto se suma la oresencia de "prestigiosos textiles venecianos" de Rubelli y Fortuny.

El portal de Boutique Homes se refiere a Palazzo Garzoni así: "Desde sus magníficos orígenes en el siglo XV hasta convertirse en la residencia de una familia noble dos siglos después, este palacio de mármol en el Gran Canal de Venecia ha resistido el paso del tiempo".



Ubicación del inmueble

El Palazzo Garzoni se encuentra a pocos minutos caminando de lugares emblemáticos de Venecia, entre ellos la Basílica dei Frari y la Scuola Grande di San Rocco.

Esta situada en el barrio de San Polo, cerca del Puente de Rialto y, según la descripción del alojamiento, el edificio ha mantenido parte importante de su estructura histórica.

En los sitios especializados también indican que la temporada recomendada para hospedarse en el lugar se extiende entre abril y octubre, meses turísticos en la ciudad italiana.

Revisa más imágenes del palacio

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