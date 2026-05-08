Bonos para pensionados: Revisa los beneficios que pueden recibir los jubilados en Chile este mayo

08 may. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

En Chile existen distintos bonos y beneficios estatales destinados a complementar los ingresos de quienes reciben una jubilación. Algunos se pagan de forma automática junto a la pensión, mientras que otros requieren cumplir requisitos específicos y se debe postular.

A continuación, revisa cuáles son algunos de los beneficios a los que podrían acceder las personas pensionadas en el país durante mayo y en los próximos meses.

Estos son los bonos que pueden recibir los pensionados

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal es uno de los beneficios más relevantes para los jubilados en Chile. Este aporte mensual está dirigido a personas de 65 años o más que cumplan ciertos requisitos socioeconómicos.

Actualmente, el beneficio entrega un monto de $231.732 mensuales, aunque puede variar según la pensión base de cada persona y la edad del beneficiario. De hecho, si tienes 82 años o más, el monto máximo de la PGU es de $250.275.

Puedes postular a la PGU si cumples con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. No pertenecer al 10% de mayores ingresos del país .

. Tener una pensión base inferior a $1.252.602

Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años y haber permanecido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la postulación.

Bono de Invierno

El Bono de Invierno es un beneficio que se paga una vez al año a pensionados de 65 años o más que cumplan con los requisitos exigidos (revísalos aquí).

Para este beneficio no se debe postular y el bono se paga automáticamente junto con la pensión del mes de mayo si cumples con las condiciones. Para este año el monto será de $81.257.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio que entrega el Estado a trabajadores y pensionados que tienen cargas familiares acreditadas.

El monto del beneficio varía según el nivel de ingresos del beneficiario, aunque puede ser de hasta $22.007 mensuales por carga y se paga de cada mes junto con la pensión. Para postular y acreditar tus cargas, entra aquí.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados IPS

El Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados IPS es un beneficio que podrá ser recibido exclusivamente si te encuentras pensionado al 31 de agosto de 2026.

El aguinaldo se entregará automáticamente junto a la pensión de septiembre y tendrá un monto base de $25.280, cifra que aumentará en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026.

Revisa si cumples con los requisitos para postular aquí.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio dirigido a mujeres que se pensionan y que son madres biológicas o adoptivas.

Este aporte no se paga directamente como un bono en efectivo, sino que incrementa el monto de la pensión, ya que genera una bonificación que se calcula en base al ingreso mínimo vigente al momento del nacimiento del hijo o hija, pues a partir de ese día el dinero otorgado empieza a generar rentabilidad en el fondo de pensiones de la madre. Para postular y recibirlo, entra aquí.

Bono Bodas de Oro

El Bono Bodas de Oro es un beneficio económico que entrega el Estado a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio. Se paga una sola vez y el monto actual es de $463.166 por pareja, dinero que se divide en partes iguales entre ambos cónyuges.

Para acceder al beneficio, los matrimonios deben cumplir con condiciones como:

Haber cumplido 50 años de matrimonio .

. No estar separados ni divorciados.

Pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) .

. Acreditar residencia en Chile por al menos cuatro de los últimos cinco años .

. Una vez alcanzado el aniversario número 50, las parejas tienen un plazo de un año para solicitar el bono, trámite que puede realizarse a través de ChileAtiende o en oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS).

Una vez alcanzado el aniversario número 50, las parejas tienen un plazo de un año para solicitar el bono, trámite que puede realizarse a través de ChileAtiende o en oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS).

Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI)

El Aporte Previsional Solidario de Invalidez se trata de un beneficio económico mensual que busca complementar la pensión de invalidez autofinanciada hasta alcanzar el monto máximo de la Pensión Garantizada Universal (PGU), actualmente fijado en $250.275, siempre que la persona cumpla con los siguientes requisitos establecidos:

Tener entre 18 y 64 años de edad .

. Recibir una pensión mensual inferior al monto de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) .

al monto de la . Acreditar que tu invalidez fue declarada por una comisión médica o ser beneficiario de una pensión de invalidez.

No imponer en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), ni recibir pensiones de sobrevivencia como titular o persona beneficiaria.

Acreditar cinco años de residencia en Chile dentro de los seis años previos a la fecha de la solicitud.

Integrar un grupo familiar perteneciente al 80 % más vulnerable de la población.

Si cumples con las condiciones, puedes postular aquí.

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