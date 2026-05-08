Subsidio de Gas Licuado: En este tramo del RSH debes estar para recibirlo

08 may. 2026 - 10:00 hrs.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el impacto en el costo de la calefacción, el Estado implementó el Subsidio de Gas Licuado, una ayuda económica directa al presupuesto de los hogares.

El objetivo central de este beneficio es entregar liquidez inmediata a las familias, facilitando la adquisición de este combustible en el distribuidor de su preferencia para enfrentar los meses más fríos del año.

¿Qué tramo del RSH exige el Subsidio de Gas Licuado?

De acuerdo al Plan Chile Sale Adelante, el requisito fundamental es pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según la cartola del Registro Social de Hogares (RSH).

El sistema otorga prioridad a aquellas familias que tengan integrantes que sean menores de 18 años, personas con discapacidad o mayores de 65 años.

¿Cuánto entrega el Subsidio de Gas Licuado?

Este apoyo económico consiste en un pago único de $15.000 por hogar beneficiario, tomando en cuenta el valor promedio de un cilindro de gas de 15 kilos en el país.

De esta forma, el monto busca cubrir gran parte del costo total de la recarga, aliviando significativamente el presupuesto mensual destinado a servicios básicos.

¿Cómo se paga el Subsidio de Gas Licuado?

El dinero se deposita directamente en la Cuenta RUT de BancoEstado del jefe de hogar, sin requerir postulación previa. El Estado determina a los beneficiarios de forma automática cruzando los datos administrativos disponibles.

En el caso de las personas que no tengan esta cuenta bancaria o prefieran el dinero en efectivo, pueden realizar el cobro de manera presencial acudiendo a cualquier sucursal de BancoEstado o Caja Los Héroes.

¿Cómo saber si me corresponde el Subsidio de Gas Licuado?

Para obtener esta información, las autoridades gubernamentales indicaron que los interesados deben ingresar a su RSH (pulsa aquí).

Así, el sistema mostrará si una familia califica para este y/o otros beneficios estatales.

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