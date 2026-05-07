07 may. 2026 - 16:00 hrs.

El concepto de un beneficio laboral es distinto al de un derecho de los trabajadores. Sin embargo, un término puede convertirse en otro de acuerdo a ciertas circunstancias.

Distinguir entre las normas que regulan el trabajo es fundamental para el buen desempeño de la labor y el fiel cumplimiento de lo estipulado en el vínculo entre el empleador y el empleado.

Por medio de su sitio web, la Dirección del Trabajo establece las directrices para las situaciones o interrogantes más frecuentes que se suelen presentar en el área.

¿Cuándo un beneficio pasa a ser derecho para un trabajador?

De acuerdo con la normativa oficial del ente, para que un beneficio, que no está estipulado en el contrato de trabajo, pueda transformarse en un derecho adquirido o tácito para el trabajador, deben cumplirse una serie de condiciones, entre las cuales figuran:

Reiteración en el tiempo: El beneficio en cuestión debe ser ejecutado de forma permanente en el tiempo y durante un período significativo para que aplique.

El beneficio en cuestión debe ser ejecutado de forma permanente en el tiempo y durante un período significativo para que aplique. Voluntad de las partes: Tanto el trabajador como el empleador deben estar en conocimiento del hecho y haberlo aceptado sin manifestar ninguna disconformidad.

Modificación no puede referirse a materias reguladas por ley: Como ejemplo figuran el ingreso mínimo, la jornada máxima o los casos en que expresamente la ley ha requerido una modificación del contrato de trabajo, como obligación de actualizar de forma anual el contrato.

Legislación contractual

El informe de la Dirección del Trabajo sugiere que la calidad tácita de una cláusula contractual exige en derecho laboral, como requisito esencial, la existencia de consenso entre las partes respecto a determinado beneficio.

Si este acuerdo no está por escrito, al menos debe haber tenido aplicación práctica en el tiempo. Por tanto, la reiteración de la práctica en los términos estipulados es lo que provoca que el beneficio se incorpore al contrato como un derecho del trabajador.

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