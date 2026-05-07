Pase Cultural: ¿Qué edad debes tener para recibirlo?

07 may. 2026 - 09:00 hrs.

El Pase Cultural es una iniciativa estatal que busca acercar a los jóvenes al mundo de las artes y la cultura, entregando un pago único de $50.000 mediante un bolsillo electrónico vinculado a la CuentaRUT del BancoEstado.

Este beneficio económico permite que estudiantes y trabajadores jóvenes puedan acceder a bienes y servicios culturales por un costo reducido o gratis, ya que es una herramienta clave para fomentar el consumo de producciones nacionales y el desarrollo creativo.

¿Desde qué edad se entrega el Pase Cultural?

La página web oficial señala que se paga una vez a las personas de entre 18 y 19 años, siempre que cumplan una de estas dos edades en 2026. Además, deben reunir las siguientes condiciones:

No haber recibido este beneficio social anteriormente.

Ser chileno o extranjero con permanencia definitiva.

Pertenecer al 60% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH) vigente al 1 de diciembre de 2025.

¿Para qué se puede usar el Pase Cultural?

El dinero está disponible por 12 meses, en los que puede usarse exclusivamente para comprar productos o servicios en el rubro cultural, como:

Entradas a cines, teatros, danza, circo, conciertos, festivales y exposiciones.

Libros, revistas, cómics.

Discos, vinilos, instrumentos musicales y partituras.

Artesanías y materiales para obras de arte.

Salones de baile, estudios y escuelas de arte.

Una vez depositado, los usuarios pueden elegir financiar el 100% de una compra con la totalidad del bono o aportar solo un 20%, cubriendo el faltante con el saldo disponible en su cuenta.

¿Cómo se solicita el Pase Cultural?

La activación se realiza en el sitio oficial del beneficio (pulsa aquí), donde deben acceder ingresando su RUN y la Clave Única. Es obligatorio tener una Cuenta RUT activa para recibir el dinero.

Si no tiene, podrá solicitar la apertura al postular y tendrá que completar dicho trámite en una sucursal de BancoEstado, firmando el contrato y retirando la tarjeta física.

Cabe mencionar que el depósito se efectúa en la segunda quincena del mes siguiente a la activación o al de cumpleaños. El dinero estará disponible durante 12 meses desde el depósito; si sobra saldo después de ese tiempo, se devuelve al Estado.

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