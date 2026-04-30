¿Cuál es el monto que recibo por el Bono Base Familiar?

30 abr. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono Base Familiar es una ayuda mensual que se entrega automáticamente a los hogares más vulnerables del país, con el fin de que tengan un nivel de ingresos básico y brindar un apoyo económico al presupuesto familiar durante un periodo de dos años.

A diferencia de otros beneficios estatales, que entregan una cifra estándar para todos los beneficiarios, este subsidio realiza un cálculo personalizado para cada grupo familiar.

¿Cuánto entrega el Bono Base Familiar?

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso), el pago promedio ronda los $58.594 mensuales. Así, cubre el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita de la familia y el límite de la línea de extrema pobreza.

Además, es importante considerar que la cantidad varía a lo largo de los 24 meses que dura el beneficio:

Del mes 1 al 16: la familia recibe el 100% del monto que le fue calculado inicialmente.

la familia recibe el 100% del monto que le fue calculado inicialmente. Del mes 17 al 24: el pago disminuye gradualmente en un sexto cada mes, hasta llegar a cero al cumplirse los dos años del programa.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Base Familiar?

Este aporte no requiere postulación. Las familias son seleccionadas por el Mindeso si cumplen con los siguientes requisitos:

Pertenecer y participar activamente en los programas de Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL) del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Contar con ingresos per cápita mensuales que estén por debajo de la línea de extrema pobreza.

Además, la ley establece un estricto orden de prioridad para definir a nombre de quién se emitirá el pago dentro del hogar:

Madres de personas menores de edad o con invalidez.

Mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar, si no existe el anterior.

Mujer mayor de 18 años que se desempeñe como dueña de casa, si no existe el anterior.

Hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar, si no existe el anterior.

¿Cómo se paga el Bono Base Familiar?

Los beneficiarios dispone de dos modalidades de pago a elección de la persona designada como cobradora:

Depósito electrónico: el dinero se transfiere directamente a la CuentaRUT de BancoEstado de la persona beneficiaria. No tiene fecha de vencimiento.

el dinero se transfiere directamente a la CuentaRUT de BancoEstado de la persona beneficiaria. No tiene fecha de vencimiento. Cobro presencial: el bono se retira en sucursales de BancoEstado o la Caja de Compensación Los Héroes. Si no se cobra el dinero en seis meses o menos, se asume que la familia renuncia al beneficio y los fondos se pierden.

Todo sobre Bonos