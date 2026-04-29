Bono Logro Escolar: ¿Qué familias pueden recibir el monto duplicado?

29 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un aporte económico estatal que premia el esfuerzo y el rendimiento académico de los estudiantes. Este beneficio forma parte del Ingreso Ético Familiar y se asigna a los alumnos más destacados a nivel nacional.

A diferencia de otros subsidios, este dinero no requiere de un proceso de postulación. La evaluación se realiza a partir de los registros que posee el Estado del alumno, cruzando de forma automática los datos socioeconómicos y las notas de cada uno.

¿Cuáles familias reciben un doble Bono Logro Escolar?

De acuerdo a ChileAtiende, este beneficio se paga por cada estudiante que cumpla con los requisitos, no por grupo familiar. Por ello, si una familia tiene dos o más hijos que califican para el aporte, el monto a recibir se acumulará.

Ejemplo: Si un hogar tiene un hijo que pertenece al primer tramo de mejor rendimiento (hasta el 15%) y otro hijo que clasifica en el segundo tramo (entre el 16% y 30%), la familia recibirá de manera íntegra la suma de ambos bonos.

¿Qué se debe cumplir para recibir el Bono Logro Escolar?

El estudiante debe cumplir simultáneamente con las siguientes condiciones exigidas por el reglamento:

Tener 24 años de edad o menos

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares, considerando los datos actualizados al 31 de marzo del año anterior al pago.

Haber cursado estudios regulares entre quinto año de educación básica y cuarto año de educación media durante el año inmediatamente anterior.

Haber asistido a un establecimiento educacional que cuente con el reconocimiento oficial del Estado.

Estar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su respectiva promoción o curso.

¿Cuáles son los montos del Bono Logro Escolar?

El dinero que se transfiere no es fijo para todos, sino que se divide en dos categorías dependiendo de la excelencia académica alcanzada:

Tramo 1 ($85.057): para estudiantes que se ubiquen dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

para estudiantes que se ubiquen dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. Tramo 2 ($51.036): para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento (es decir, entre el 16% y el 30%).

¿Cómo se paga el Bono Logro Escolar?

El pago se realiza mediante un depósito electrónico a la CuentaRUT de BancoEstado, a nombre del estudiante beneficiario o del cobrador designado de los aportes del Ingreso Ético Familiar. Las transferencias se realizan durante el mes de septiembre.

Todo sobre Bono Logro Escolar