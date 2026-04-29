"No vine a caerle bien a todo el mundo": Trini Neira rompe el silencio ante los crueles ataques en redes sociales

29 abr. 2026 - 11:00 hrs.

Trini Neira, hija de Pamela Díaz, decidió poner un límite. La joven influencer fue blanco de una cruda campaña de ciberacoso que se ha intensificado en los últimos días, llevándola a exponer públicamente la violencia que recibe a diario.

El detonante de la polémica

La exposición mediática de Neira creció considerablemente tras su incorporación como panelista en programas digitales. Sin embargo, el reciente aumento de mensajes de odio no solo se debe a su carrera, sino también a su reciente vinculación en una polémica amorosa.

La joven se vio envuelta en rumores tras las declaraciones de Marité Matus, quien sugirió una eventual infidelidad de Camilo Huerta con Neira, cuando este último aún estaba casado.

A pesar de que se filtraron supuestos chats "subidos de tono", la joven optó por centrarse en el impacto humano de los ataques más que en el chisme mismo.

"No vine a caerle bien a todo el mundo"

A través de sus historias de Instagram, Neira compartió una recopilación de los insultos más hirientes que ha recibido, incluyendo descalificaciones físicas y ataques a su estilo de vida. Términos como "ordinaria", "parásito", "chula" y críticas hirientes sobre su cuerpo han inundado su bandeja de entrada.

Ante esto, Trini publicó una reflexión que ya suma miles de reacciones: "Les dejo un poquito de lo que me ha llegado últimamente. No le voy a gustar a todo el mundo y está perfecto, no vine a caer bien", sentenció con seguridad. La joven destacó que, aunque ella posee una mentalidad fuerte, el nivel de violencia es alarmante.

Un llamado a la responsabilidad digital

El mensaje de Neira no fue solo una defensa propia, sino una advertencia sobre la salud mental. "Me sorprende el nivel de violencia al que puede llegar la gente. La mayoría habla sin saber y con ganas de hacer daño", expresó.

Además, hizo un llamado a sus seguidores a ser conscientes de la gravedad de sus palabras, recordando que no todos tienen la misma fortaleza para enfrentar el acoso digital: "Empiecen a tomarle el peso a sus palabras, no saben cómo pueden afectar al otro".

Finalmente, cerró su intervención con una frase que resume su postura frente a la negatividad: "Todo se devuelve en esta vida", enviando deseos de amor a quienes dedican su tiempo a intentar derrumbarla.

Todo sobre Famosos chilenos