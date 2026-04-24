Pamela Díaz nuevamente apunta contra Gisella Gallardo y Marité Matus: "A diferencia de todas..."

24 abr. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

Pamela Díaz ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras la reciente filtración de supuestos mensajes de texto que involucran a su hija, Trinidad Neira, y al entrenador personal Camilo Huerta.

La situación ha generado una ola de comentarios en redes sociales y medios de espectáculos, debido al tono sugerente de las conversaciones que se les atribuyen a ambos. Ante este escenario, Díaz rompió el silencio para manifestar su postura respecto a los rumores.

La filtración de estos diálogos, que han sido calificados como comprometedores, incluye frases que sugieren una relación cercana y secreta entre Huerta y Neira. Este material habría salido a la luz en el contexto de un conflicto legal de divorcio, siendo utilizado como material probatorio.

"Qué rico disfrutarte, cabra chica... No le cuentes nada a 'la negra'" y "Nos arrancamos otro día al gimnasio, cuando quieras. Oye, pero sin enamorarse poh...", son algunos de los mensajes que fueron revelados por la periodista Carolina "Caco" Saavedra.

¿Qué dijo Pamela Díaz sobre los chats filtrados entre su hija y Camilo Huerta?

Luego de que la periodista Caco Saavedra realizara un live de Instagram junto a su colega Francisca Reyes, en el que expusieron los mensajes, "La Fiera", utilizó sus redes sociales para lanzar una respuesta discreta, pero tajante, y aunque sin mencionarlas, apuntó hacia Marité Matus y Gisella Gallardo.

Sin entrar en detalles sobre la veracidad de los chats, su reacción se enfocó en marcar distancia de la polémica, y dejó a todos a la expectativa de posibles acciones o declaraciones futuras.

"Solo les digo tiempo al tiempo y yo a diferencia de todas, no miento. Ya lo verán people. Cariños", escribió la panelista en los comentarios.

Respuesta de Pamela Díaz

El video de la transmisión fue posteado en el perfil de Saavedra en colaboración con Francisca Reyes. En la descripción del video se lee: "Dejando la escoba con el live de anoche", incluyendo en las imágenes el comentario de Pamela.

Reacción en redes sociales

Respecto a las reacciones de seguidores de esta polémica en redes sociales, hay diversas posturas. Unos están del lado de Pamela Díaz y deciden creer que, si todo resulta ser cierto, ella dirá la verdad. Otros cuestionan la ética de las periodistas que filtraron esta información.

"Dios mío, qué maldad con el género. A lo que hemos llegado, así es el periodismo", "La periodista es vocera igual que Gisella. Le pagaron en primer plano para ir a defender a Marité" y "Pamela está diciendo que, para bien o para mal, ella va a decir la verdad. Y si su hija le miente, también va a dar la cara", son algunas de las opiniones.

Asimismo, los seguidores de Marité y Gisella han aprovechado la sección de comentarios para respaldarlas.

"Yo le creo a Marité", "Pucha yo le creo a Gisella, no lo hizo con mala intención, si no le hubiera contado, también se habría enojado" y "... El universo le está dando de su propia medicina a Pamela. No debiese enojarse, solo tomar el aprendizaje y seguir su vida", opinaron.

Todo sobre Pamela Díaz