Estudian extender el Biotren al centro de Concepción: ¿Dónde estarían las cinco nuevas estaciones subterráneas?

13 jun. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer viernes, el seremi de Transportes del Biobío, Henry Campos (UDI), participó en la segunda jornada de participación ciudadana del estudio "Construcción de un Nuevo Servicio Ferroviario al Centro de Concepción" en la sede vecinal N° 53 Las Araucarias de Talcahuano.

Este estudio es de vital importancia para la movilidad del Gran Concepción, ya que es el instrumento con el cual se analiza la eventual extensión subterránea al centro de la ciudad penquista del Biotren, el tren de cercanías que opera la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) en la zona.

Según explicó la Seremi de Transportes en sus redes sociales, los vecinos del sector "conocieron las alternativas propuestas por el equipo técnico y pudieron entregar sus opiniones, observaciones y aportes para seguir avanzando en este importante proyecto que busca fortalecer la conectividad y el transporte público".

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Cinco estaciones subterráneas para el Biotrén

De acuerdo a las imágenes que se conocieron de la reunión, una de las propuestas es el desvío de las actuales dos líneas del Biotren para que llegue de forma subterránea al centro penquista, uno de los sectores que genera mayor demanda de transportes en el Biobío.

Por un lado, la actual Línea 1 sería desviada bajo el cerro Caracol para transitar subterráneamente por calle Lincoyán. La ruta continuaría por esta misma calle hasta interceptar perpendicularmente la vía férrea que se dirige a Penco en Vicuña Mackenna; tras esto habría un nuevo desvío para retomar el recorrido habitual en dirección a Talcahuano a la altura de la Laguna Redonda.

Tras la salida del Túnel Chepe, la Línea 2 del servicio se desviaría bajo la avenida Los Carrera, generándose una combinación con la Línea 1 en la intersección con Lincoyán. La ruta continuaría por Los Carrera hasta la intersección con Collao, en donde se desviaría al norte para unirse a la vía férrea que se dirige a Penco.

Bajo esta propuesta se construirían cinco estaciones subterráneas en el centro de Concepción:

Lincoyán con Víctor Lamas (Línea 1).

(Línea 1). Lincoyán con Los Carrera (Combinación Línea 1 y 2).

(Combinación Línea 1 y 2). Lincoyán con Vicuña Mackenna (Línea 1).

(Línea 1). Los Carrera con Paicaví (Línea 2).

(Línea 2). Los Carrera con Collao (Línea 2).

Con esto, se descartaría una nueva Línea 3 hacia Penco, ya que esta sería incorporada en la propuesta de extensión de la Línea 2. Además, el Biotrén dejaría de detenerse en la actual estación Concepción al trasladar las detenciones de la Línea 1 bajo la calle Lincoyán.

Cabe recordar que esta propuesta solo forma parte del estudio que está realizando la cartera de Transportes en el Biobío, por lo que no se puede dar por sentada su materialización hasta que las autoridades así lo indiquen.

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