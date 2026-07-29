Nuevo temblor se percibe en la zona central: Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo

29 jul. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 10:37 horas.

Cabe señalar que un minuto antes, a las 10:37 horas, un temblor magnitud 4,9 se había registrado a 38 kilómetros al oeste de El Tabo.

¿Dónde fue el epicentro?

El nuevo movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 44 kilómetros al oeste de El Tabo, a 30 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.